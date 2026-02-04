Hållbar, robust, kompakt och mobil: Vår tvåmotoriga, medelklassiga IVM 40/24-2 industridammsugare för universell uppsugning av fina och grova fasta ämnen i industriella miljöer. Den tillförlitliga maskinen fungerar i enfasdrift och båda motorerna kan styras individuellt. Det stora PTFE-stjärnfiltret i dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av rengöringssystemet pull-and-clean och utan att dammsugaren behöver stängas av. Maskinens filterbehållare och uppsamlingsbehållare är tillverkade av syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit har tillverkats av resistent stål och har stora hjul för enkel transport.