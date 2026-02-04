Industriell dammsugare IVM 40/24-2
Tvåmotorig, mobil och robust medelklass IVM 40/24-2 industridammsugare för fin och grov fast substans. Med stjärnfilter i dammklass M.
Hållbar, robust, kompakt och mobil: Vår tvåmotoriga, medelklassiga IVM 40/24-2 industridammsugare för universell uppsugning av fina och grova fasta ämnen i industriella miljöer. Den tillförlitliga maskinen fungerar i enfasdrift och båda motorerna kan styras individuellt. Det stora PTFE-stjärnfiltret i dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av rengöringssystemet pull-and-clean och utan att dammsugaren behöver stängas av. Maskinens filterbehållare och uppsamlingsbehållare är tillverkade av syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit har tillverkats av resistent stål och har stora hjul för enkel transport.
Egenskaper och fördelar
Två fläktmotorer
- Hög sugeffekt och robusthet.
Mobil rostfri behållare
- Behållaren kan bekvämt tas av från chassit och köras för bortforsling/tömning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Behållarkapacitet (l)
|40
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|2,3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|77
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|35,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|36,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Videos
Användningsområden
- För mindre mängder fast material och damm