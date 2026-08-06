Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD

IVM 40/24-2 H ACD, en industriell dammsugare av medelstor klass med dubbla motorer, mobil och robust, imponerar när det gäller att suga upp fina och grova antändningsbara dammtyper.

Hållbar, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 H ACD, en industriell dammsugare av medelstor klass med dubbla motorer, är designad för mångsidig dammsugning av fina och grova antändningsbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Denna pålitliga maskin fungerar i enfasdrift, och båda motorerna kan individuellt styras. Den stora PTFE-stjärnfiltret av dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att stänga av dammsugaren. Dessutom är maskinen utrustad med ett H-filter och certifierad för dammklass H. Filter- och uppsamlingsbehållarna är tillverkade av syraresistent rostfritt stål, medan chassit är gjort av hållbart stål och har stora hjul för enkel transport.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD: ACD – Applied for Combustible Dust
ACD – Applied for Combustible Dust
För säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD: Dammklass H
Dammklass H
Hela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H För säker uppsugning av fasta föremål och damm i dammklass H
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD: Manuell pull-and-clean filterrengöring
Manuell pull-and-clean filterrengöring
Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med två turbiner
  • För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
  • Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s) 106
Vakuum (mbar) 225
Behållarvolym (l) 40
Behållarmaterial Rostfritt stål
Nominell effekt (kW) 2,3
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 50
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 77
Kabellängd (m) 10
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 1,6
Dammklass sekundärt filter H
Filteryta för sekundärt filter (m²) 1,6
Vikt utan tillbehör (kg) 36
Vikt inkl. förpackning (kg) 39,6
Mått (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1150

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Stjärnfilter
  • Sekundärt filter: Patronfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
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Användningsområden
  • För att ta upp brännbart damm
Tillbehör