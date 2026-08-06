Hållbar, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 H ACD, en industriell dammsugare av medelstor klass med dubbla motorer, är designad för mångsidig dammsugning av fina och grova antändningsbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Denna pålitliga maskin fungerar i enfasdrift, och båda motorerna kan individuellt styras. Den stora PTFE-stjärnfiltret av dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att stänga av dammsugaren. Dessutom är maskinen utrustad med ett H-filter och certifierad för dammklass H. Filter- och uppsamlingsbehållarna är tillverkade av syraresistent rostfritt stål, medan chassit är gjort av hållbart stål och har stora hjul för enkel transport.