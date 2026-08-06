Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H ACD
IVM 40/24-2 H ACD, en industriell dammsugare av medelstor klass med dubbla motorer, mobil och robust, imponerar när det gäller att suga upp fina och grova antändningsbara dammtyper.
Hållbar, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 H ACD, en industriell dammsugare av medelstor klass med dubbla motorer, är designad för mångsidig dammsugning av fina och grova antändningsbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Denna pålitliga maskin fungerar i enfasdrift, och båda motorerna kan individuellt styras. Den stora PTFE-stjärnfiltret av dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att stänga av dammsugaren. Dessutom är maskinen utrustad med ett H-filter och certifierad för dammklass H. Filter- och uppsamlingsbehållarna är tillverkade av syraresistent rostfritt stål, medan chassit är gjort av hållbart stål och har stora hjul för enkel transport.
Egenskaper och fördelar
ACD – Applied for Combustible DustFör säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Dammklass HHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H För säker uppsugning av fasta föremål och damm i dammklass H
Manuell pull-and-clean filterrengöringFiltret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med två turbiner
- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|106
|Vakuum (mbar)
|225
|Behållarvolym (l)
|40
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|2,3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|77
|Kabellängd (m)
|10
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,6
|Dammklass sekundärt filter
|H
|Filteryta för sekundärt filter (m²)
|1,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|36
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|39,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Sekundärt filter: Patronfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
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Användningsområden
- För att ta upp brännbart damm