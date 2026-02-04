Industriell dammsugare IVM 40/24 -2 M ACD
IVM 40/24-2 M ACD dubbelmotorig, mobil och robust industridammsugare i medelklassen imponerar när det kommer till att plocka upp fint och grovt brännbart damm.
Slitstark, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 M ACD dubbelmotorig industridammsugare i medelklass för universell dammsugning av fina och grova brännbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Den pålitliga maskinen arbetar i enfasdrift och båda motorerna kan styras individuellt. Det stora, certifierade stjärnfiltret av dammklass M kan rengöras enkelt, bekvämt och tillförlitligt med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att stänga av dammsugaren. Certifierad Industridammsugarens filter och uppsamlingstankar är tillverkade av syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av slitstarkt stål och har stora hjul för enkel transport.
Egenskaper och fördelar
ACD – Applied for Combustible DustFör säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Dammklass MHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 dammklass M
Manuell pull-and-clean filterrengöringFiltret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med två turbiner
- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
Utrustad med ett stort stjärnfilter
- För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
- Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Behållarkapacitet (l)
|40
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|2,3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|77
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,5
|Vikt utan tillbehör (kg)
|35,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|36,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Videos
Användningsområden
- För att ta upp brännbart damm