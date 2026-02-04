Slitstark, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 M ACD dubbelmotorig industridammsugare i medelklass för universell dammsugning av fina och grova brännbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Den pålitliga maskinen arbetar i enfasdrift och båda motorerna kan styras individuellt. Det stora, certifierade stjärnfiltret av dammklass M kan rengöras enkelt, bekvämt och tillförlitligt med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att stänga av dammsugaren. Certifierad Industridammsugarens filter och uppsamlingstankar är tillverkade av syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av slitstarkt stål och har stora hjul för enkel transport.