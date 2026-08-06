Utformad för att suga upp stora mängder fina spån och farliga dammpartiklar (OEL > 0,1 mg/m³), samt för användning i explosiva miljöer i Zon 22, imponerar den mobila industriella stoftavskiljaren ID 130/22 i krävande industriella tillämpningar. Dess kraftfulla och energieffektiva radiella kompressor med hög volymflöden tillåter även kontinuerlig drift i treskift. Den momentdrivna och mobila stoftavskiljaren med en nominell ingångseffekt på 2,2 kW har ett filter system av dammklass M, en integrerad mekanisk filterrengöring och en behållare på 170 liter. Denna kan enkelt tömmas tack vare vagnen med nedsättningsfunktion och även ergonomiskt utan att behöva ta bort motorhuvudet. En PE-säck med integrerat fästsystem och tryckutjämningsslang vid stoftavskiljaren garanterar dammfri tömning och säker bortskaffning av uppsuget material.