Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Z22
Stoftavskiljaren ID 130/22 Z22 lämplig för användning i Zon 22. För att suga upp stora mängder fina spån och farligt damm (OEL > 0,1 mg/m³). Mobil, momentdriven, robust.
Utformad för att suga upp stora mängder fina spån och farliga dammpartiklar (OEL > 0,1 mg/m³), samt för användning i explosiva miljöer i Zon 22, imponerar den mobila industriella stoftavskiljaren ID 130/22 i krävande industriella tillämpningar. Dess kraftfulla och energieffektiva radiella kompressor med hög volymflöden tillåter även kontinuerlig drift i treskift. Den momentdrivna och mobila stoftavskiljaren med en nominell ingångseffekt på 2,2 kW har ett filter system av dammklass M, en integrerad mekanisk filterrengöring och en behållare på 170 liter. Denna kan enkelt tömmas tack vare vagnen med nedsättningsfunktion och även ergonomiskt utan att behöva ta bort motorhuvudet. En PE-säck med integrerat fästsystem och tryckutjämningsslang vid stoftavskiljaren garanterar dammfri tömning och säker bortskaffning av uppsuget material.
Egenskaper och fördelar
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
- Set-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
- Damm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Behållarvolym (l)
|170
|Nominell effekt (kW)
|2,2
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|9
|Nominell diameter på anslutning
|ID 140
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|72
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|164
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|168
|Mått (L × B × H) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
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Användningsområden
- För stora mängder fint spån och hälsofarligt damm (OEL > 0.1 mg/m³)