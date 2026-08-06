Industriell stoftavskiljare ID 130/22

Mobil, momentdriven ID 130/22 stoftavskiljare är lämplig för att suga upp stora mängder fina spån och damm som är hälsofarliga (OEL > 0,1 mg/m³). Den har en robust och användarvänlig design.

Stoftavskiljaren ID 130/22 har en kraftfull och energieffektiv (IE2) radiell kompressor med höga volymflöden, som också är utformat för kontinuerligt arbete exempelvis på arbetsplatser med treskift. Det mobila, momentdrivna systemet med en nominell effektförbrukning på 2,2 kW och ett dammklass M-filtersystem är utformat för att suga upp stora mängder fina spån och damm som är hälsoskadliga (OEL > 0,1 mg/m³). Dess robusta och användarvänliga design uppfyller de viktigaste kraven för krävande industriella tillämpningar. En manuell skakmekanism rengör effektivt det långvariga kompakta filtret, medan den 170-liters samlingsbehållaren kan tömmas enkelt och ergonomiskt utan att ta bort drivhuvudet via ställvagnen. En PE-säck med integrerad förslutningsmekanism och tryckutjämningsslang på maskinen garanterar dammfri tömning och säker bortskaffning av suktionsmedel. På begäran kan olika överfyllnadsskyddsmekanismer också integreras. Systemet kan också utökas med flera sugpunkter, och tillämpningsområdet kan utökas för att omfatta dammklass H.

Egenskaper och fördelar
Industriell stoftavskiljare ID 130/22: Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Damm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Industriell stoftavskiljare ID 130/22: Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Set-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Industriell stoftavskiljare ID 130/22: Dammfri tömning av hälsofarligt material
Dammfri tömning av hälsofarligt material
Dammfri uppsamling tack vare PE-påse med integrerad stängning Enkel uppsamling av damm i PE påse
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Behållarvolym (l) 170
Nominell effekt (kW) 2,2
Typ av uppsugning Elektrisk
Filteryta (m²) 9
Nominell diameter på anslutning ID 140
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 75
Huvudfilter för damm M
Vikt utan tillbehör (kg) 158
Vikt inkl. förpackning (kg) 163
Mått (L × B × H) (mm) 1170 x 790 x 1580

Standardutrustning

  • Filter: Patronfilter
Industriell stoftavskiljare ID 130/22
Industriell stoftavskiljare ID 130/22
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Användningsområden
  • För dammsugning av stora mängder hälsofarligt damm (OEL > 0.1 mg/m³)
  • För dammsugning av stora mängder fint damm och svarvspån
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