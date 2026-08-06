Stoftavskiljaren ID 130/22 har en kraftfull och energieffektiv (IE2) radiell kompressor med höga volymflöden, som också är utformat för kontinuerligt arbete exempelvis på arbetsplatser med treskift. Det mobila, momentdrivna systemet med en nominell effektförbrukning på 2,2 kW och ett dammklass M-filtersystem är utformat för att suga upp stora mängder fina spån och damm som är hälsoskadliga (OEL > 0,1 mg/m³). Dess robusta och användarvänliga design uppfyller de viktigaste kraven för krävande industriella tillämpningar. En manuell skakmekanism rengör effektivt det långvariga kompakta filtret, medan den 170-liters samlingsbehållaren kan tömmas enkelt och ergonomiskt utan att ta bort drivhuvudet via ställvagnen. En PE-säck med integrerad förslutningsmekanism och tryckutjämningsslang på maskinen garanterar dammfri tömning och säker bortskaffning av suktionsmedel. På begäran kan olika överfyllnadsskyddsmekanismer också integreras. Systemet kan också utökas med flera sugpunkter, och tillämpningsområdet kan utökas för att omfatta dammklass H.