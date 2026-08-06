Huvudanvändningsområdet för stoftavskiljaren ID 350/110 AFC med medium-tryck är att suga upp stora mängder damm och fina spån i industriella miljöer. Det har även ett pocketfilter som är certifierat enligt dammklass M enligt DIN EN 60335-2-69 samt en 100 liters mobil behållare med inspektionsruta och integrerad rund bottenpåse med nedhållare samt tryckutjämningsslang med snabbkoppling. Drivdelens ljudisolering är komplett för att minimera driftsbuller och har en efterföljande ljuddämpare. En styrenhet enligt skyddsklass IP 54 ingår också som standard i leveransen.