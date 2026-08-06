Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC
Stoftavskiljaren ID 350/110 AFC arbetar med medium-tryck och används för säker och ren uppsugning av stora mängder damm och fina spån. En pålitlig lösning för professionell användning.
Huvudanvändningsområdet för stoftavskiljaren ID 350/110 AFC med medium-tryck är att suga upp stora mängder damm och fina spån i industriella miljöer. Det har även ett pocketfilter som är certifierat enligt dammklass M enligt DIN EN 60335-2-69 samt en 100 liters mobil behållare med inspektionsruta och integrerad rund bottenpåse med nedhållare samt tryckutjämningsslang med snabbkoppling. Drivdelens ljudisolering är komplett för att minimera driftsbuller och har en efterföljande ljuddämpare. En styrenhet enligt skyddsklass IP 54 ingår också som standard i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhetDammklass M filterteknik för säker uppsugning av hälsovådligt damm
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppenDammfri uppsamling tack vare PE-påse med integrerad stängning Enkel uppsamling av damm i PE påse
Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöringOavbruten dammsugning med hög sugförmåga utan någon minskning i filterfunktionen. Svetsade skarvar garanterar lång livslängd på pocketfiltret För effektiv och funktionell filterrengöring med konstant sugförmåga
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Vakuum (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Behållarvolym (l)
|100
|Nominell effekt (kW)
|11
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|24
|Nominell diameter på anslutning
|ID 250
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|75
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|754
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|797
|Mått (L × B × H) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Användningsområden
- För uppsugning av stora mängder hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- För uppsugning av stora mängder fina spån eller hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)