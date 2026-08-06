Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC

Stoftavskiljaren ID 350/110 AFC arbetar med medium-tryck och används för säker och ren uppsugning av stora mängder damm och fina spån. En pålitlig lösning för professionell användning.

Huvudanvändningsområdet för stoftavskiljaren ID 350/110 AFC med medium-tryck är att suga upp stora mängder damm och fina spån i industriella miljöer. Det har även ett pocketfilter som är certifierat enligt dammklass M enligt DIN EN 60335-2-69 samt en 100 liters mobil behållare med inspektionsruta och integrerad rund bottenpåse med nedhållare samt tryckutjämningsslang med snabbkoppling. Drivdelens ljudisolering är komplett för att minimera driftsbuller och har en efterföljande ljuddämpare. En styrenhet enligt skyddsklass IP 54 ingår också som standard i leveransen.

Egenskaper och fördelar
Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC: Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Dammklass M filterteknik för säker uppsugning av hälsovådligt damm
Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC: Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Dammfri uppsamling tack vare PE-påse med integrerad stängning Enkel uppsamling av damm i PE påse
Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC: Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöring
Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöring
Oavbruten dammsugning med hög sugförmåga utan någon minskning i filterfunktionen. Svetsade skarvar garanterar lång livslängd på pocketfiltret För effektiv och funktionell filterrengöring med konstant sugförmåga
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 972 / 3500
Vakuum (mbar/kPa) 71 / 7,1
Behållarvolym (l) 100
Nominell effekt (kW) 11
Typ av uppsugning Elektrisk
Filteryta (m²) 24
Nominell diameter på anslutning ID 250
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 75
Huvudfilter för damm M
Vikt utan tillbehör (kg) 754
Vikt inkl. förpackning (kg) 797
Mått (L × B × H) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC
Industriell stoftavskiljare ID 350/110 AFC
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Användningsområden
  • För uppsugning av stora mängder hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • För uppsugning av stora mängder fina spån eller hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Tillbehör
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