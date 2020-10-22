Säkra processer inom livsmedelsindustrin

Rena tillverkningsprocesser, garanterad kvalitet, optimal hygien och förebyggande av kontamination är de avgörande framgångsfaktorerna inom livsmedelsförädling. Här genereras stora mängder fint och explosivt damm.

IV 60/24 2W

Användning:

  • Uppsugning av matdamm från t.ex. mjöl, socker, bakpulver, tobak
  • Uppsugning av flytande matrester
  • Uppsugning av matrester med glasfragment
  • Integrerad i underhållsrengöringen eller kontinuerligt under tillverkningsprocessen

Utmaning:

  • Olika dammsugningsjobb för smuts från mat, damm (explosivt, fritt flygande, självhäftande, vått), fetter, oljor, proteiner, vätskor
  • Förhindrar risken för dammexplosioner
  • Utesluter korskontaminering, bakteriell kontamination, smakförändringar

Resultat:

  • Tillverkningsprocesserna hålls rena och driftstoppen minimeras
  • Pålitlig sugning av explosivt damm av maskiner med ATEX-certifiering
  • Hållbara, tillförlitliga, kompakta och ekonomiska lösningar
  • Effektiva filter och filterrengöring

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för vätskor/spån

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industridammsugare Ex

Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare Ex