Säkra processer inom livsmedelsindustrin
Rena tillverkningsprocesser, garanterad kvalitet, optimal hygien och förebyggande av kontamination är de avgörande framgångsfaktorerna inom livsmedelsförädling. Här genereras stora mängder fint och explosivt damm.
Användning:
- Uppsugning av matdamm från t.ex. mjöl, socker, bakpulver, tobak
- Uppsugning av flytande matrester
- Uppsugning av matrester med glasfragment
- Integrerad i underhållsrengöringen eller kontinuerligt under tillverkningsprocessen
Utmaning:
- Olika dammsugningsjobb för smuts från mat, damm (explosivt, fritt flygande, självhäftande, vått), fetter, oljor, proteiner, vätskor
- Förhindrar risken för dammexplosioner
- Utesluter korskontaminering, bakteriell kontamination, smakförändringar
Resultat:
- Tillverkningsprocesserna hålls rena och driftstoppen minimeras
- Pålitlig sugning av explosivt damm av maskiner med ATEX-certifiering
- Hållbara, tillförlitliga, kompakta och ekonomiska lösningar
- Effektiva filter och filterrengöring