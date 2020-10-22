Dammsugning i metallbearbetning
Metallbearbetningsindustrin, från metallurgi till metallbearbetning och fordonsindustrin, är en kärnindustri med avancerade processer. Vid bearbetning av metall bildas stora mängder av slipspån blandat med kylsmörjmedel. Rengöringen av såväl arbetsstycken som verktygsmaskiner, även under processen, omfattar viktiga uppgifter som har ett betydande inflytande på effektivitet och ekonomi. Med våra dammsugningslösningar får du optimal processäkerhet och kvalitetssäkring.
Användning:
- Dammsugning av spån och vätskor i alla bearbetningsprocesser så som fräsning, svarvning, borrning, slipning, gradning eller skrubbning
- Underhåll och rengöring av arbetsstycken och maskiner
- Kontinuerlig dammsugning av bearbetningsmaskiner under processen
Utmaning:
- Förorening av bearbetningsmaskiner från (vasst) spån, slip- och färgdamm, slagg, brandfarligt damm, kylsmörjmedel och emulsioner
- Separation av spån och kylsmörjmedel
Resultat:
- Produktionsprocesserna hålls rena
- Driftstopp minimeras
- Längre livslängd för bearbetningsmaskiner
- Ökning av produktionsnoggrannheten
- Ökning av processtillförlitlighet och säker arbetsmiljö
- Tillförlitlig separation av spån och vätskor
- Hållbara och robusta lösningar
- Kontinuerlig drift och korta rengöringstider tack vare hög sugeffekt