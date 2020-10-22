Dammsugning i metallbearbetning

Metallbearbetningsindustrin, från metallurgi till metallbearbetning och fordonsindustrin, är en kärnindustri med avancerade processer. Vid bearbetning av metall bildas stora mängder av slipspån blandat med kylsmörjmedel. Rengöringen av såväl arbetsstycken som verktygsmaskiner, även under processen, omfattar viktiga uppgifter som har ett betydande inflytande på effektivitet och ekonomi. Med våra dammsugningslösningar får du optimal processäkerhet och kvalitetssäkring.