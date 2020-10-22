Producerar textilier utan att efterlämna ludd eller rester
Uppsugning av produktionsrester inom textilindustrin har sina egna speciella krav. Uppsuget fiber och ludd tenderar att klumpa ihop sig och kan lamslå produktionen med igensatta filter, slangar och rörledningar. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer problemfria tillverkningsprocesser.
Användning:
- Uppsugning av ludd och fibrer av alla storlekar och mängder
Utmaning:
- Textilfibrer fastnar i filtret och täpper till det
- Textilfibrer klumpar ihop sig i slangar och rörledningar och täpper till dem
Resultat:
- Tillverkningsprocesserna hålls rena och driftstoppen minimeras
- Konstant hög sugeffekt
- Hållbara, tillförlitliga, kompakta och ekonomiska lösningar