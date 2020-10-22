Producerar textilier utan att efterlämna ludd eller rester

Uppsugning av produktionsrester inom textilindustrin har sina egna speciella krav. Uppsuget fiber och ludd tenderar att klumpa ihop sig och kan lamslå produktionen med igensatta filter, slangar och rörledningar. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer problemfria tillverkningsprocesser.