Affärsverksamhet inom självtvättsystem

Investerings- och driftskostnader i korta drag

En rad parametrar påverkar hur mycket finansiering som krävs för ett självtvättsystem. Det handlar till exempel om platsens läge och möjliga mått på byggnader, liksom anläggningens storlek. Inom ramen för en analys av potentialen diskuteras dessa frågor med beaktande av den individuella situationen, i detalj mellan tillverkare och kund.

Vad gäller kostnader måste man särskilja fasta kostnader (inklusive kostnader för mark- och/eller personal) och rörliga kostnader för driften av självtvättanläggningen. Hit hör kostnader för vatten, el, förbrukningsvaror, uppvärmning, gas och avfallshantering.