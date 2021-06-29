Affärsverksamhet inom självtvättsystem
Oavsett om det gäller ett system med en plats eller en stor biltvättsanläggning – investeringar i självtvättsystem kräver noggrann planering, allt från att välja rätt placering och beräkna kostnaderna till att hitta rätt storlek och utrustning för anläggningen. Nedan följer en översikt över de faktorer som aktörerna bör ta hänsyn till för att kunna hitta en lönsam lösning för sina behov.
Alla som planerar att ge sig in i branschen med självtvättsystem behöver skaffa sig en översikt över anläggningens kostnader och
lönsamhet på förhand. Erfarna systemoperatörer kan ge råd till investerare i planeringsfasen.
Att hitta rätt placering för anläggningen
En optimal placering för ett självtvättsystem är till exempel ett välbesökt industriområde i närheten av någon gör-det-själv-butik eller stormarknad, eftersom det ger hög besöksfrekvens. Antalet boende som bor i närområdet för den planerade platsen är inte avgörande för valet av plats. Mycket viktigare är det officiella antalet registrerade fordon inom samma omgivande område. Som regel är rekryteringsområdet cirka fem till tio kilometer runt anläggningens plats. Vid valet av plats måste man också ta hänsyn till konkurrenssituationen. Man bör därför undersöka hur många system för fordonstvätt som redan finns i närheten.
Planering av platsen
När anläggningens plats väl är funnen är det viktigt att optimalt planera hur det tillgängliga området kommer att användas. Till exempel behöver man bestämma det optimala antalet tvättbås. Man behöver en yta på cirka 30 kvadratmeter för varje tvättbås. Dessutom behövs det ett utrymme för ett teknikrum – ytterligare 30 kvadratmeter. För en anläggning med tre tvättbås och ett bås för dammsugning bör därför en yta på 1500 kvadratmeter betraktas som minimiutrymme. Även utrymmen för in - och utfart behöver beaktas. Vi rekommenderar att man har bås som man kan köra igenom, så att bilar kör in från ena sidan och ut på den andra sidan.
Begränsat utrymme: Kompakta självbetjänade tvättsystem
För platser med begränsat utrymme är kompakta och individuellt konfigurerbara tvättsystem med ett eller två bås lämpliga. De möjliggör installation av ett komplett system för självtvätt på minimalt utrymme. För tankstationer erbjuder sådana anläggningar en lönsam sidoverksamhet.
Investerings- och driftskostnader i korta drag
En rad parametrar påverkar hur mycket finansiering som krävs för ett självtvättsystem. Det handlar till exempel om platsens läge och möjliga mått på byggnader, liksom anläggningens storlek. Inom ramen för en analys av potentialen diskuteras dessa frågor med beaktande av den individuella situationen, i detalj mellan tillverkare och kund.
Vad gäller kostnader måste man särskilja fasta kostnader (inklusive kostnader för mark- och/eller personal) och rörliga kostnader för driften av självtvättanläggningen. Hit hör kostnader för vatten, el, förbrukningsvaror, uppvärmning, gas och avfallshantering.
Hållbarhet och självtvättsystem
Vid inköp av ett självtvättsystem behöver man alltid tänka på anläggningens hållbarhet och hur man kan hushålla med resurser. En möjlighet till minskade kostnader kan t.ex. vara ett solcellssystem som låter operatören att producera den energi som krävs. En annan möjlighet att minska kostnaderna och spara vatten är att använda ett biologiskt vattenreningssystem, där återvunnet vatten eller regnvatten används i självtvättsystemet.
Lönsamma tvättstationer med självbetjäning: Val av utrustning och tvättprogram
Antalet tvättbås för självtvätt beror på platsen, det tillgängliga utrymmet och, naturligtvis, operatörens mål och avsikter. För att kunna uppfylla alla förekommande krav erbjuder många tillverkare ett brett utbud av modulära lösningar inom självbetjäningsområdet. Det är mycket viktigt att hitta rätt lösning för de olika kraven – från en station med ett tvättbås och en högtryckstvätt till stor självtvättanläggning med många bås. En lönsam sidoverksamhet kan erhållas genom att installera dammsugare för självbetjäning och mattrengörare.
Att välja ett program
Antalet förväntade tvättar beror på flera olika faktorer. En viktig påverkande faktor är vilka olika programval som är tillgängliga för biltvättskunderna. När det gäller självtvättsystem kan man vanligtvis erbjuda många olika program – utöver förbehandlingsprogram för fälgar eller insekter är högtrycksrengöring och plats för manuell tvätt med borste ett måste. Dessutom finns det program för sköljning med osmosfiltrerat vatten, vilket möjliggör fläckfri torkning. Ett praktiskt arrangemang av programmen på kontrollterminalen och förslag på steg-för-steg-sekvenser med exklusiva program och premiumtvättar underlättar dessutom användningen för biltvättskunderna och hjälper dem.
Tidsramar och prissättning
Förutom urvalet av program måste även varaktigheter och priser för de enskilda tvättprogrammen fastställas så att de blir lönsamma för operatören.
För högtryckstvätt och borsttvätt rekommenderas en tidscykel på 120 sekunder. För ett program som fälgrengöring är det tillräckligt med 60 sekunder.
Betalningssystem: Från mynt till kontaktlösa betalningar
Det finns olika möjligheter och system för att betala för fordonstvättar i självbetjäningshallar: Mynt, kortbetalning, tvättkort från företag eller mobiltelefoner. Kontantlösa lösningar som en passande betalningsmetod ör dock en tydlig trend. Man kan därför normalt även koppla in externa betalningssystem, förutom myntlösningar. Betalning via RFID (kundkort) eller med EuroCard/kreditkort är därmed möjlig. System för kontantlös betalning kan ofta även eftermonteras.
Fördelar med kontantlösa betalningssystem:
Operatören drar nytta av de digitala systemen, som kan sammanställa mer detaljerad information om kundernas tvättbeteende. Utvärderingen av centrala nyckeltal ger även en god överblick över kapacitetsutnyttjandet och den ekonomiska bärkraften hos enskilda tjänsteställen. Kontantlösa system minskar dessutom stöldrisken.
För kunderna är fördelarna med detta tydliga. Betalningen blir betydligt snabbare och bekvämare, eftersom man inte behöver ha växelpengar i rätt valörer och man inte behöver hålla på och växla pengar.