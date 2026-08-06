Handtag, Nova soft grip
Fast handtag i klassisk utformning som ser till att du enkelt kan rengöra alla fönster. Handtaget är tillverkat i rostfritt med gummiskydd för ett bättre grepp med handen.
Fast handtag i klassisk utformning som ser till att du enkelt kan rengöra alla fönster. Handtaget är tillverkat i rostfritt med gummiskydd för ett bättre grepp med handen. Passar till Kärchers rostfria skenor med gummi. Kan fästas på teleskopsskaft.
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|Rostfritt stål / PC
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|90 x 30 x 160
Användningsområden
- Fönster