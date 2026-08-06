Handtag, Nova soft grip

Fast handtag i klassisk utformning som ser till att du enkelt kan rengöra alla fönster. Handtaget är tillverkat i rostfritt med gummiskydd för ett bättre grepp med handen.

Fast handtag i klassisk utformning som ser till att du enkelt kan rengöra alla fönster. Handtaget är tillverkat i rostfritt med gummiskydd för ett bättre grepp med handen. Passar till Kärchers rostfria skenor med gummi. Kan fästas på teleskopsskaft.

Specifikationer

Tekniska data

Material Rostfritt stål / PC
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 90 x 30 x 160
Handtag, Nova soft grip
Användningsområden
  • Fönster
Tillbehör