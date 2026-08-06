Golv- och glasskrapa, skaft, 120 cm

Golv-och glasskrapa från Kärcher som effektivt tar bort tejp, tuggummi, vax, stearin och annat hårt sittande smuts från golv och glas.

Golv-och glasskrapa från Kärcher som effektivt tar bort tejp, tuggummi, vax, stearin och annat hårt sittande smuts från golv och glas. Utrustad med ett 120 centimeter långt handtag och blad är golv-och glasskrapa perfekt för lätt arbete. Skrapan har även en skyddande hylsa för extra säkerhet.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Material Aluminium / PC
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,7
Mått (L × B) (mm) 105 x 30
Golv- och glasskrapa, skaft, 120 cm
Användningsområden
  • Fönster
  • Golv - torr rengöring