Golv-och glasskrapa från Kärcher som effektivt tar bort tejp, tuggummi, vax, stearin och annat hårt sittande smuts från golv och glas. Utrustad med ett 120 centimeter långt handtag och blad är golv-och glasskrapa perfekt för lätt arbete. Skrapan har även en skyddande hylsa för extra säkerhet.