Moppstativ med kardborrefäste 60 cm
Moppstativ, 60cm brett lämplig för användning ihop med 60cm moppar med karborrefästning eller engångsmoppar kombinerat med passande undersida i skumgummi.
Praktiska kardborreremsor gör det enkelt att fästa en 60cm kardborremopp eller en skumgummiundersida om man planerar att använda engångsmoppar.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD
|Arbetsbredd (cm)
|60
|Material
|Glasfiberförstärkt PA / PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B) (mm)
|600 x 95
|Mått, förpackad (mm)
|600 x 95 x 160
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Användningsområden
- Golv - torr rengöring
- Golv - våt rengöring