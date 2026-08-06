Moppstativ med kardborrefäste 60 cm

Moppstativ, 60cm brett lämplig för användning ihop med 60cm moppar med karborrefästning eller engångsmoppar kombinerat med passande undersida i skumgummi.

Praktiska kardborreremsor gör det enkelt att fästa en 60cm kardborremopp eller en skumgummiundersida om man planerar att använda engångsmoppar.

Specifikationer

Tekniska data

Program STANDARD
Arbetsbredd (cm) 60
Material Glasfiberförstärkt PA / PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B) (mm) 600 x 95
Mått, förpackad (mm) 600 x 95 x 160
Moppstativ med kardborrefäste 60 cm
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Användningsområden
  • Golv - torr rengöring
  • Golv - våt rengöring
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