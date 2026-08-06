Moppstativ i metall 120cm

120cm moppstativ i metall för användning ihop med passande moppar i 120cm. Lämplig för avmoppning av stora öppna ytor.

Stabil konstruktion som ger ett fast och stadigt rengöringshjälpmedel när man har behov av att moppa av stora öppna ytor som exempelvis en gymnastiksal.

Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Typ av smuts Lös smuts
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 120
Material Förzinkat stål
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 1,6
Mått (L × B) (mm) 1200 x 90
Moppstativ i metall 120cm
Användningsområden
  • Golv - torr rengöring
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