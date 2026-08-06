Moppstativ i metall 120cm
120cm moppstativ i metall för användning ihop med passande moppar i 120cm. Lämplig för avmoppning av stora öppna ytor.
Stabil konstruktion som ger ett fast och stadigt rengöringshjälpmedel när man har behov av att moppa av stora öppna ytor som exempelvis en gymnastiksal.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|120
|Material
|Förzinkat stål
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|1,6
|Mått (L × B) (mm)
|1200 x 90
Användningsområden
- Golv - torr rengöring