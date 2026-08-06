Förstärkt golvraka, svart, 75cm

75cm bred, förstärkt golvraka för vätskor särkilt inom tuffare miljöer

Skrapar rent golv utan att lämna ränder. Den förstärkta golvrakan från Kärcher är gjord utav skumgummi och är 75cm bred. Passar alla typer av miljöer, även där förhållandena är tuffare.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Arbetsbredd (cm) 75
Material Förzinkat stål
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 750 x 40 x 100
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring