Golvraka, 75 cm
Gummiraka, 75 cm bred, med svart dubbelsidig gummiläpp tillverkad av neoprenskum.
Designad för användning med handtag med en håldiameter mellan 18 mm och 23 mm. Tack vare dess dubbelsidiga gummiläpp, tillverkad av svart neoprenskum är denna högkvalitativa raka perfekt till att avlägsna stora mängder vatten och är väldigt lätt att hålla ren.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Arbetsbredd (cm)
|75
|Material
|PP / Neopren, expanderad
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|750 x 140 x 40
|Mått, förpackad (mm)
|750 x 140 x 40
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring