Gummiskrapa 55cm
Golvskrapa 55cm bred med dubbla blad tillverkade av neoprenskum.
Kärchers gummiskrapa med dubbelt svart blad av neoprenskum. Passar alla skaft med en diameter mellan 18mm och 23mm. 55cm brett och idealisk för att avlägsna stora volymer med vätskor samt lätt att rengöra.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Arbetsbredd (cm)
|55
|Material
|PP / Neopren, expanderad
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|550 x 45 x 140
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring