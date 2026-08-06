Dörrstopp med handtag
Universalt dörrstopp med spårningsfri gummiprofil och handtag med 23 mm diameter. Patenterat system för enkel, snabb och ergonomisk installation och borttagning.
Perfekt för att förhindra oönskad stängning av dörrar vid städning: Universal dörrstopp med spårningsfri gummiprofil och handtag av aluminium med 23 mm diameter. Det patenterade systemet möjliggör ryggvänlig, snabb och enkel placering och borttag
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B) (mm)
|80 x 160
|Mått, förpackad (mm)
|80 x 160 x 900
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv - torr rengöring