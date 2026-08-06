Detta vita skurblock är mångsidigt tack vare dess kompakta storlek och passar särskilt för skonsam rengöring av golv och ytor man ej når med maskiner. Vid golvrengöring rekommenderar vi att man använder skurblocket i kombination med en skurblockshållare och vi rengöring av övriga ytor så rekommenderar vi ett handstativ. Tillverkad i fleecematerial med milda granulat insmält i materialet är den optimal som rengöringsmetod för ytor och föremål tillverkade av rostfritt stål, krom, koppar, porslin och keramik.