Sopbehållare, Smile 20, 120 L, grå

Sopbehållare med påshållare, lock, pedal samt 125 mm bakhjul och 80 mm framhjul.

Sopbehållare, anpassningsbar lösning för både avfall som uppsamlare av linnen.

Egenskaper och fördelar
Enkel hantering
Lätt vikt och robust
Enkelt underhåll
Specifikationer

Tekniska data

Material PP
Kapacitet (l) 120
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 11,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 13,3
Mått (L × B × H) (mm) 990 x 540 x 1140
Mått, förpackad (mm) 990 x 540 x 1140
Sopbehållare, Smile 20, 120 L, grå