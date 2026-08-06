Sopbehållare, Smile 20, 120 L, grå
Sopbehållare med påshållare, lock, pedal samt 125 mm bakhjul och 80 mm framhjul.
Sopbehållare, anpassningsbar lösning för både avfall som uppsamlare av linnen.
Egenskaper och fördelar
Enkel hantering
Lätt vikt och robust
Enkelt underhåll
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Kapacitet (l)
|120
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Mått, förpackad (mm)
|990 x 540 x 1140