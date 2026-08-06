Svabbhink med press 15L
Gul svabbhink med pedalpress och handtag. 15 L
Perfekt för enkla insatser på små ytor.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt utformat handtagMöjliggör att lyfta och transportera hinken
DeladDelad för säker åtskillnad av smutsigt och rent vatten
Lätt vikt och robust
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP / Galvaniserat stål / Rostfritt stål
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|460 x 320 x 350
|Mått, förpackad (mm)
|460 x 320 x 350
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring