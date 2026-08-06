Svabbhink med press 15L

Gul svabbhink med pedalpress och handtag. 15 L

Perfekt för enkla insatser på små ytor.

Egenskaper och fördelar
Svabbhink med press 15L: Ergonomiskt utformat handtag
Ergonomiskt utformat handtag
Möjliggör att lyfta och transportera hinken
Svabbhink med press 15L: Delad
Delad
Delad för säker åtskillnad av smutsigt och rent vatten
Svabbhink med press 15L: Lätt vikt och robust
Lätt vikt och robust
Specifikationer

Tekniska data

Material PP / Galvaniserat stål / Rostfritt stål
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 2,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,6
Mått (L × B × H) (mm) 460 x 320 x 350
Mått, förpackad (mm) 460 x 320 x 350
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring