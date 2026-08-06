Svabbvagn, Action Pro Dry, med dubbla hinkar och rullpress.
Dubbelhink med två avloppsproppar och en torkrulle-avtorkare, enfärgad, hjul med en diameter på 80 mm.
Dubbelhink med ergonomisk rullavtorkare. Perfekt för rengöring av medelstora till stora ytor där det är nödvändigt att skölja moppen.
Egenskaper och fördelar
Släta ytor utan springor och detaljer för enkel och hygienisk rengöring
Ergonomiskt dubbelhandtag för enkel transport
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|600 x 380 x 970
|Mått, förpackad (mm)
|600 x 380 x 970
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring