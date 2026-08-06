Den stora FM ExpertPro 100/ W städvagnen med dubbelhinksystem och praktisk press är idealisk för effektiv och ekonomisk rengöring av stora ytor. Avfallsmodulen kan justeras i höjdled enligt önskemål och påshållaren passar alla storlekar av påsar. Med fyra stycken 6-litershinkar kan städredskap lätt förvaras åtskilt enligt färgkodningssystem. En 16-liters utdragbar förvaringslåda kan placeras så den passar utförandet och är lämplig för alla sorters städredskap. Tack vare fästen kan skaft och städredskap samt annan utrustning enkelt medföras under arbetet. Både fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. En krok ingår för att hänga en varningsskylt på eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. Dörrar och sidor kan bli utformade designmässigt med praktiska ytor för klistermärken och liknande profilering och dörrarna som öppnas genom ett lätt tryck kan anpassas för såväl höger- som vänsterhänta lokalvårdare.