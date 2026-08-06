Hotellvagn, Hotel Premium I

Högkvalitativ Trolley Hotel Premium I för sex till åtta rum. Hotellvagn med hopfällbar avfallspåsehållare på 120 liter och stora 125 mm hjul med stötfångare. Enkel att manövrera även när den är tungt last

Med en mycket högkvalitativ design och enkel manövrering även i trånga utrymmen, även med tung last, imponerar Trolley Hotel Premium I med bästa ergonomi, rostfria material, en robust design och lång livslängd. Den är slagfast tack vare sina fyra stora 125 mm roterbara hjul med stötfångare och mycket välutrustad - vilket gör hotellvagnen perfekt för rengöring och försörjning av sex till åtta rum. Även rengöring av vagnen i sig är särskilt enkel på grund av vagnens jämna ytor. En avfallspåsehållare på 120 liter ingår också

Egenskaper och fördelar
Hotellvagn, Hotel Premium I: Bäst ergonomi
Bäst ergonomi
Väldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Hotellvagn, Hotel Premium I: Hög kvalitet
Hög kvalitet
Hotellvagn, Hotel Premium I: Enkel manöverbarhet
Enkel manöverbarhet
Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED
Kapacitet för avfallshantering (l) 120
Material PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 27,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 30,4
Mått (L × B × H) (mm) 1130 x 640 x 1425
Mått, förpackad (mm) 1130 x 640 x 1425
Tillbehör