Med en mycket högkvalitativ design och enkel manövrering även i trånga utrymmen, även med tung last, imponerar Trolley Hotel Premium I med bästa ergonomi, rostfria material, en robust design och lång livslängd. Den är slagfast tack vare sina fyra stora 125 mm roterbara hjul med stötfångare och mycket välutrustad - vilket gör hotellvagnen perfekt för rengöring och försörjning av sex till åtta rum. Även rengöring av vagnen i sig är särskilt enkel på grund av vagnens jämna ytor. En avfallspåsehållare på 120 liter ingår också