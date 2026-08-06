Hotellvagn, Hotel Premium I
Högkvalitativ Trolley Hotel Premium I för sex till åtta rum. Hotellvagn med hopfällbar avfallspåsehållare på 120 liter och stora 125 mm hjul med stötfångare. Enkel att manövrera även när den är tungt last
Med en mycket högkvalitativ design och enkel manövrering även i trånga utrymmen, även med tung last, imponerar Trolley Hotel Premium I med bästa ergonomi, rostfria material, en robust design och lång livslängd. Den är slagfast tack vare sina fyra stora 125 mm roterbara hjul med stötfångare och mycket välutrustad - vilket gör hotellvagnen perfekt för rengöring och försörjning av sex till åtta rum. Även rengöring av vagnen i sig är särskilt enkel på grund av vagnens jämna ytor. En avfallspåsehållare på 120 liter ingår också
Egenskaper och fördelar
Bäst ergonomiVäldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Hög kvalitet
Enkel manöverbarhetFyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Kapacitet för avfallshantering (l)
|120
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|27,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|30,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Mått, förpackad (mm)
|1130 x 640 x 1425