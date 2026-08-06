Mångsidig vagn med professionell moppress, förvaringsfack och påshållare för avfallssortering. Perfekt för rengöring av medelstora till stora ytor där det är nödvändigt att skölja moppen. Komponenter och tillbehör gör det möjligt att anpassa systemvagnen efter alla behov och kan enkelt bytas ut och repareras när som helst. De stora hjulen på baksidan gör det enkelt att klättra i trappor. Kompatibel med flärpmopp-och fickmoppsystem. Komponenter tillverkade av certifierad återvunnen plast PSV - Plastic Second Life.