Svabbvagn, Nick Star 30
Mångsidig vagn med professionell moppress, förvaringsfack och påshållare för avfallssortering. Perfekt för rengöring av medelstora till stora ytor där det är nödvändigt att skölja moppen.
Mångsidig vagn med professionell moppress, förvaringsfack och påshållare för avfallssortering. Perfekt för rengöring av medelstora till stora ytor där det är nödvändigt att skölja moppen. Komponenter och tillbehör gör det möjligt att anpassa systemvagnen efter alla behov och kan enkelt bytas ut och repareras när som helst. De stora hjulen på baksidan gör det enkelt att klättra i trappor. Kompatibel med flärpmopp-och fickmoppsystem. Komponenter tillverkade av certifierad återvunnen plast PSV - Plastic Second Life.
Egenskaper och fördelar
Lång livslängd
Hök kompabilitet
- Kompatibel med vanliga fickmoppssystem
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12
|Mått (L × B × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Mått, förpackad (mm)
|990 x 540 x 1140
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv - torr rengöring