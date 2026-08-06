Microfiberduk, Alice Light, 38x38 cm, 20-p, blå.

Mångsidig mikrofiberduk, praktisk och absorberande. Blå.

Mångsidig mikrofiberduk för manuell rengöring av ytor. Perfekt för alla typer av smuts och ytor. Blå.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 20
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
Mått (L × B) (mm) 380 x 380

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Användningsområden
  • Yta - våt rengöring