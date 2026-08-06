Microfiberduk, Alice Light, 38x38 cm, 20-p, grön.

Mångsidig mikrofiberduk, praktisk och absorberande. Grön.

Mångsidig mikrofiberduk, praktisk och absorberande. Grön.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 20
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
Mått (L × B) (mm) 380 x 380

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Användningsområden
  • Yta - våt rengöring