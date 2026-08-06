Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier Material 80% PET / 20% PA Textilt material Microfiber Tvätt temperatur (°C) Max. 90 Tvättrekommendation (°C) 60 Tvättcykler¹⁾ cirka 300 Antal (Del(ar)) 20 Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,6 Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7 Mått (L × B) (mm) 380 x 380

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.