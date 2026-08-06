C 70 TC är en redskapsmaskin med rymlig styrhytt för 2 personer och imponerar med otroligt grepp och maxlutning. Dubbeldrivningens huvudkomponenter är 4 kraftfulla hjulmotorer, intelligent hydraulstyrning och greppelektronik som automatiskt byter mellan fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift liksom mellan olika driftprogram, beroende på körsituationen. Resultatet är en extremt dynamisk körupplevelse och låg bränsleförbrukning som sparar både tid och pengar. Du får även klassiska och uppskattade Holder-funktioner: Ramstyrning, hydraulisk lastkompensation på hjulen, mekaniska differentialspärrar, den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och den 3-dimensionella frontlyften möjliggör åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Den extra sittplatsen innebär flera fördelar och fler möjligheter i användningen – att ha en person till ombord kan i många situationer spara ett extra fordon, vilket alltså ökar effektiviteten. Passageraren kan även utföra mindre arbetsuppgifter med handhållna enheter medan föraren kan koncentrera sig på att styra fordonet.