Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare

C 70 TC är en kraftfull allroundmaskin för arbete med redskap året runt och utmärks av otroligt grepp och hög effektivitet. Hytten för 2 personer innebär fler möjliga användningsområden.

C 70 TC är en redskapsmaskin med rymlig styrhytt för 2 personer och imponerar med otroligt grepp och maxlutning. Dubbeldrivningens huvudkomponenter är 4 kraftfulla hjulmotorer, intelligent hydraulstyrning och greppelektronik som automatiskt byter mellan fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift liksom mellan olika driftprogram, beroende på körsituationen. Resultatet är en extremt dynamisk körupplevelse och låg bränsleförbrukning som sparar både tid och pengar. Du får även klassiska och uppskattade Holder-funktioner: Ramstyrning, hydraulisk lastkompensation på hjulen, mekaniska differentialspärrar, den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och den 3-dimensionella frontlyften möjliggör åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Den extra sittplatsen innebär flera fördelar och fler möjligheter i användningen – att ha en person till ombord kan i många situationer spara ett extra fordon, vilket alltså ökar effektiviteten. Passageraren kan även utföra mindre arbetsuppgifter med handhållna enheter medan föraren kan koncentrera sig på att styra fordonet.

Egenskaper och fördelar
Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare: Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnad
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnad
Flexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap. Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap. Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg.
Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare: Ergonomisk och bekväm hytt
Ergonomisk och bekväm hytt
Perfekt miljö i styrhytten oavsett väder med AC, värmare och roterande luftfläktar. Hytt för 2 personer med gott om utrymme för passageraren. 360° panoramavy ger fri sikt över arbetsytan och gör att du kan manövrera säkert.
Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare: Mycket enkel service
Mycket enkel service
Motorluckan kan tiltas hydrauliskt och kan därmed användas för tiltning med ledade maskiner. Tankarna går att svänga ut på båda sidorna vilket underlättar rengöring och service.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Drivmotor All-wheel drive funktionen
Motorfabrikat Kubota
Motoreffekt (kW) 48
Cylindervolym (cm³) 2615
Cylinder 4
Avgasutsläppsnorm STEG V
Bränsletank (l) 65
Körhastighet (km/h) 40
Arbetshastighet (km/h) 20
Hjulbas (mm) 1870
Tillåten totalvikt (kg) 3500
Vikt utan tillbehör (kg) 2089
Mått (L × B × H) (mm) 3669 x 1266 x 2215

Standardutrustning

  • Partikelfilter
  • Luftkonditioneringssystem
  • Värmare
  • Roterande varningslampa
  • Året-runt användning
Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare
Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare
Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare
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Användningsområden
  • Lämplig för vägröjning, våtrengöring, snöröjning, underhåll av grönytor samt för transporter