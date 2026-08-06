Redskapsbärare C 70 TC Redskapsbärare
C 70 TC är en kraftfull allroundmaskin för arbete med redskap året runt och utmärks av otroligt grepp och hög effektivitet. Hytten för 2 personer innebär fler möjliga användningsområden.
C 70 TC är en redskapsmaskin med rymlig styrhytt för 2 personer och imponerar med otroligt grepp och maxlutning. Dubbeldrivningens huvudkomponenter är 4 kraftfulla hjulmotorer, intelligent hydraulstyrning och greppelektronik som automatiskt byter mellan fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift liksom mellan olika driftprogram, beroende på körsituationen. Resultatet är en extremt dynamisk körupplevelse och låg bränsleförbrukning som sparar både tid och pengar. Du får även klassiska och uppskattade Holder-funktioner: Ramstyrning, hydraulisk lastkompensation på hjulen, mekaniska differentialspärrar, den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och den 3-dimensionella frontlyften möjliggör åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Den extra sittplatsen innebär flera fördelar och fler möjligheter i användningen – att ha en person till ombord kan i många situationer spara ett extra fordon, vilket alltså ökar effektiviteten. Passageraren kan även utföra mindre arbetsuppgifter med handhållna enheter medan föraren kan koncentrera sig på att styra fordonet.
Egenskaper och fördelar
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnadFlexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap. Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap. Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg.
Ergonomisk och bekväm hyttPerfekt miljö i styrhytten oavsett väder med AC, värmare och roterande luftfläktar. Hytt för 2 personer med gott om utrymme för passageraren. 360° panoramavy ger fri sikt över arbetsytan och gör att du kan manövrera säkert.
Mycket enkel serviceMotorluckan kan tiltas hydrauliskt och kan därmed användas för tiltning med ledade maskiner. Tankarna går att svänga ut på båda sidorna vilket underlättar rengöring och service.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Kubota
|Motoreffekt (kW)
|48
|Cylindervolym (cm³)
|2615
|Cylinder
|4
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|65
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetshastighet (km/h)
|20
|Hjulbas (mm)
|1870
|Tillåten totalvikt (kg)
|3500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2089
|Mått (L × B × H) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning
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Användningsområden
- Lämplig för vägröjning, våtrengöring, snöröjning, underhåll av grönytor samt för transporter