MC 150, den multifunktionella redskapsbäraren, erbjuder maximal flexibilitet i 3,5-tonsklassen. Oavsett om det gäller väg- och våtrengöring, underhåll av grönytor med ogräsborttagning, vintertjänster eller transportuppgifter, levererar den ultrakompakta maskinen imponerande prestanda i hela det kommunala spektrat. Den har samma användarvänliga design som kännetecknar alla Kärcher-produkter. Till exempel kan alla redskap snabbt och enkelt monteras och demonteras på den bakre vagnen utan behov av verktyg, tack vare en integrerad, hydrauliskt tippbar monteringsram. Operatören kan ge sin fulla uppmärksamhet åt det väsentliga under drift, då den bekväma tvåpersonshytten erbjuder utmärkt sikt runt om samt maximal tydlighet och ergonomi genom den unika multifunktionsdisplayen och de intelligent utformade reglagelementen.