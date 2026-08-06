Redskapsbärare MIC 42
Redskapsbäraren MIC 42 med snabbväxlingssystem, komforthytt med runtomsikt, intuitivt manövreringskoncept och en motor som redan överträffar minimikraven för kommande STEG V.
Den moderna dieseltekniken med ekonomisk common rail-direktinsprutning och dieselpartikelfilter som används på 42 hk-motorn för vår MIC 42-redskapsbärare sänker utsläppsvärdena långt under gränsvärdena för STEG V-utsläpp. Maskinen är därför inte bara lämplig för applikationer i stadsmiljözoner, utan den får också bra poäng när det gäller dess extremt höga effektivitet. De högkvalitativa komponenterna bidrar också till detta och tillåter mycket långa underhållsintervall på 500 eller 1000 timmar. Tillgång till alla underhållsrelaterade områden utan behov av verktyg är också en del av det smarta helhetskonceptet, liksom de många alternativen för att integrera redskapen. Till exempel monteras de främre redskapen via en standard KAT 0-kopplingstriangel, medan redskapen bak kan bytas med hjälp av den hydrauliska lutningsramen med minimal ansträngning tack vare vårt snabbväxlingssystem. Ett valfritt flerkopplingssystem garanterar snabb och droppfri anslutning av hydrauliken. Föraren drar också nytta av en mycket stor hytt med tydligt utformade manöverelement och många andra användbara detaljer som ett låsbart förvaringsutrymme.
Egenskaper och fördelar
Ekonomisk och miljövänlig att användaCommon rail direktinsprutning och dieselpartikelfilter ger lägre utsläppsvärden än STEG V. För användning på grönområden i tätorter. Lägre bränsleförbrukning skyddar miljön och sänker driftkostnaderna.
Integrerat snabbväxlingssystemFrontredskap monteras med triangelformad redskapshållare i kategorin för kommunal verksamhet. Bakre redskapen byts med ett snabbväxlingssystem med hydraulisk lutningsram. Som tillval finns multikopplare för snabb och droppfri anslutning av hydrauliken.
Maximal arbetskomfortStörsta hytten i sin klass (1,45 m³ luftvolym), 360° panoramasikt, ergonomiskt och översiktligt utformad. Fönster på båda sidor, låsbart förvaringsfack, USB-laddningsuttag och flaskhållare.
Extremt enkel att underhålla
- De högkvalitativa komponenterna tillåter mycket långa underhållsintervall på 500 timmar.
- Alla underhållskomponenter är åtkomliga helt utan verktyg, t.ex. via den svängbara motorhuven.
- Kylaren kan placeras i ett speciellt underhållsläge för rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|32
|Cylindervolym (cm³)
|1568
|Cylinder
|3
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|41
|Körhastighet (km/h)
|25
|Arbetshastighet (km/h)
|25
|Hjulbas (mm)
|1500
|Tillåten totalvikt (kg)
|2500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1400
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1400
|Mått (L × B × H) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning