Den moderna dieseltekniken med ekonomisk common rail-direktinsprutning och dieselpartikelfilter som används på 42 hk-motorn för vår MIC 42-redskapsbärare sänker utsläppsvärdena långt under gränsvärdena för STEG V-utsläpp. Maskinen är därför inte bara lämplig för applikationer i stadsmiljözoner, utan den får också bra poäng när det gäller dess extremt höga effektivitet. De högkvalitativa komponenterna bidrar också till detta och tillåter mycket långa underhållsintervall på 500 eller 1000 timmar. Tillgång till alla underhållsrelaterade områden utan behov av verktyg är också en del av det smarta helhetskonceptet, liksom de många alternativen för att integrera redskapen. Till exempel monteras de främre redskapen via en standard KAT 0-kopplingstriangel, medan redskapen bak kan bytas med hjälp av den hydrauliska lutningsramen med minimal ansträngning tack vare vårt snabbväxlingssystem. Ett valfritt flerkopplingssystem garanterar snabb och droppfri anslutning av hydrauliken. Föraren drar också nytta av en mycket stor hytt med tydligt utformade manöverelement och många andra användbara detaljer som ett låsbart förvaringsutrymme.