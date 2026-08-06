Sopmaskin MC 150 Plus
Kompakt, kraftfull och med full fjädring: MC 150 är den bekväma och ekonomiska multifunktionssopmaskinen med tvåsitsig hytt och fyrhjulsdrift i 3,5-tons klassen.
MC 150-multifunktionssopmaskinen erbjuder maximal prestanda, ekonomi och körkomfort i 3,5-tons klassen. Sopmaskinen har många funktioner som gör långa arbetsuppdrag bekväma – inklusive de mest kompakta måtten, ett fullt fjädrat hydrauliskt chassi med oberoende hjulupphängning, en rymlig luftkonditionerad hytt med valfritt passagerarsäte, ryggvänliga säten och ett intuitivt användargränssnitt för 2 m³-klassen. Enastående ekonomi garanteras av eco!efficiency-läget, som balanserar motorhastighet, hydraulisk kraft och sopprestanda i automatiskt sopläge. Utformad för mer än bara rengöring kan MC 150 även användas för vintertjänst, ogräsborttagning och till och med transportuppgifter.
Egenskaper och fördelar
Sofistikerat borstsystem
- Individuell borstkontroll för sopning under parkbänkar och i oregelbundet formade områden.
Bekväm tvåsitsig hytt med utmärkt sikt runt om
Högpresterande hydraulsystem
- Fyra dubbelverkande hydraulanslutningar fram och två bak för redskap.
Tidsbesparande dagligt underhåll
Integrerat snabbväxlingssystem
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Kubota
|Motoreffekt (kW)
|48
|Cylindervolym (cm³)
|2434
|Cylinder
|4
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|2450
|Avfallsbehållare (l)
|1500
|Vattentank (l)
|150
|Färskvattentank (l)
|195
|Hjulbas (mm)
|1700
|Tillåten totalvikt (kg)
|3500
|Mått (L × B × H) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Standardutrustning
- Värmesystem och luftkonditionering