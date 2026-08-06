Sopmaskin MC 150 Plus

Kompakt, kraftfull och med full fjädring: MC 150 är den bekväma och ekonomiska multifunktionssopmaskinen med tvåsitsig hytt och fyrhjulsdrift i 3,5-tons klassen.

MC 150-multifunktionssopmaskinen erbjuder maximal prestanda, ekonomi och körkomfort i 3,5-tons klassen. Sopmaskinen har många funktioner som gör långa arbetsuppdrag bekväma – inklusive de mest kompakta måtten, ett fullt fjädrat hydrauliskt chassi med oberoende hjulupphängning, en rymlig luftkonditionerad hytt med valfritt passagerarsäte, ryggvänliga säten och ett intuitivt användargränssnitt för 2 m³-klassen. Enastående ekonomi garanteras av eco!efficiency-läget, som balanserar motorhastighet, hydraulisk kraft och sopprestanda i automatiskt sopläge. Utformad för mer än bara rengöring kan MC 150 även användas för vintertjänst, ogräsborttagning och till och med transportuppgifter.

Egenskaper och fördelar
Sofistikerat borstsystem
  • Individuell borstkontroll för sopning under parkbänkar och i oregelbundet formade områden.
Bekväm tvåsitsig hytt med utmärkt sikt runt om
Högpresterande hydraulsystem
  • Fyra dubbelverkande hydraulanslutningar fram och två bak för redskap.
Tidsbesparande dagligt underhåll
Integrerat snabbväxlingssystem
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Drivmotor All-wheel drive funktionen
Motorfabrikat Kubota
Motoreffekt (kW) 48
Cylindervolym (cm³) 2434
Cylinder 4
Avgasutsläppsnorm STEG V
Körhastighet (km/h) 40
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 2450
Avfallsbehållare (l) 1500
Vattentank (l) 150
Färskvattentank (l) 195
Hjulbas (mm) 1700
Tillåten totalvikt (kg) 3500
Mått (L × B × H) (mm) 3774 x 1220 x 1979

Standardutrustning

  • Värmesystem och luftkonditionering
Sopmaskin MC 150 Plus
Sopmaskin MC 150 Plus
Sopmaskin MC 150 Plus
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