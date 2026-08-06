MC 150-multifunktionssopmaskinen erbjuder maximal prestanda, ekonomi och körkomfort i 3,5-tons klassen. Sopmaskinen har många funktioner som gör långa arbetsuppdrag bekväma – inklusive de mest kompakta måtten, ett fullt fjädrat hydrauliskt chassi med oberoende hjulupphängning, en rymlig luftkonditionerad hytt med valfritt passagerarsäte, ryggvänliga säten och ett intuitivt användargränssnitt för 2 m³-klassen. Enastående ekonomi garanteras av eco!efficiency-läget, som balanserar motorhastighet, hydraulisk kraft och sopprestanda i automatiskt sopläge. Utformad för mer än bara rengöring kan MC 150 även användas för vintertjänst, ogräsborttagning och till och med transportuppgifter.