Sopmaskin MC 250

Det bästa av allt: vår miljövänliga sopmaskin MC 250 imponerar med överlägsen sopningsprestanda och maximal användnings- och körkomfort i alla stadsområden.

Kärcher lägger stor vikt vid utrustning för kommunal service. Därför har vi investerat hela vår kunskap och expertis såväl som vår omfattande erfarenhet i utvecklingen av sopmaskinen MC 250. Väldesignade MC 250 erbjuder en oöverträffad rengöringsprestanda med lågt motorvarvtal, generös 2,5 m³ sopbehållarvolym, hög transporthastighet på 60 km/h och maximal körkomfort tack vare hydro-pneumatisk fjädring och enhjulsupphängning. Tillvalet luftkonditionerad stor hytt med bekväma säten och det ergonomiska arbetskonceptet med tydligt ordnad multifunktionell display i rattkransen garanterar en trivsam arbetsmiljö och hög användarvänlighet. Vår MC 250 har också fyrhjulsstyrning för utmärkt manövrerbarhet och ett effektivt vattencirkulationssystem med en separat smutsvattentank. Maskinen är lämplig för städer och kommuner av alla storlekar, är mycket lätt att underhålla och imponerar också med mycket låga avgas- och partikelutsläpp.

Egenskaper och fördelar
Rymlig 2-personers komforthytt med optimal vy över arbetsmiljön
Med lyxiga komfortsäten för arbete utan utmattning. Möjligt att stiga in och ut på båda sidor tack vare stora skjutbara fönster i dörrarna. Eco-knapp för att starta sopning.
Säkerhetschassi med maximal komfort
Korta transporttider tack vare maxhastigheten på 60 km/h. Hydro-pneumatisk fjädring för ökad körkomfort. Bekväm fyrhjulsstyrning för maximal manövrerbarhet.
Den största avfallsbehållaren i sin klass
Flödesoptimerad rostfri avfallsbehållare med över 2 m³ volym. Möjliggör långvarigt arbete. Standard vattenåtervinningssystem med separat vattentank
Underhållsvänlig design
  • Lätt att nå alla komponenter som är relevanta för rengöring och underhåll.
  • Med serviceklaffar vid sidan och vridbar färskvattentank.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Motorfabrikat VM
Motoreffekt (kW) 75
Cylindervolym (cm³) 2970
Cylinder 4
Körhastighet (km/h) 60
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 2625
Avfallsbehållare (l) 2500
Vattentank ( /l) 120 / 400
Färskvattentank (l) 200
Hjulbas (mm) 1980
Tillåten totalvikt (kg) 6000
Mått (L × B × H) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Standardutrustning

  • Partikelfilter
  • Extra bekvämt säte
  • Värmesystem och luftkonditionering
  • Värmare
  • Radio
  • Roterande varningslampa
  • Året-runt användning
Användningsområden
  • För väg- och våtrengöring, för lätta vintertjänster och transportuppgifter
