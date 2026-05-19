Sopmaskin MC 250
Det bästa av allt: vår miljövänliga sopmaskin MC 250 imponerar med överlägsen sopningsprestanda och maximal användnings- och körkomfort i alla stadsområden.
Kärcher lägger stor vikt vid utrustning för kommunal service. Därför har vi investerat hela vår kunskap och expertis såväl som vår omfattande erfarenhet i utvecklingen av sopmaskinen MC 250. Väldesignade MC 250 erbjuder en oöverträffad rengöringsprestanda med lågt motorvarvtal, generös 2,5 m³ sopbehållarvolym, hög transporthastighet på 60 km/h och maximal körkomfort tack vare hydro-pneumatisk fjädring och enhjulsupphängning. Tillvalet luftkonditionerad stor hytt med bekväma säten och det ergonomiska arbetskonceptet med tydligt ordnad multifunktionell display i rattkransen garanterar en trivsam arbetsmiljö och hög användarvänlighet. Vår MC 250 har också fyrhjulsstyrning för utmärkt manövrerbarhet och ett effektivt vattencirkulationssystem med en separat smutsvattentank. Maskinen är lämplig för städer och kommuner av alla storlekar, är mycket lätt att underhålla och imponerar också med mycket låga avgas- och partikelutsläpp.
Egenskaper och fördelar
Rymlig 2-personers komforthytt med optimal vy över arbetsmiljönMed lyxiga komfortsäten för arbete utan utmattning. Möjligt att stiga in och ut på båda sidor tack vare stora skjutbara fönster i dörrarna. Eco-knapp för att starta sopning.
Säkerhetschassi med maximal komfortKorta transporttider tack vare maxhastigheten på 60 km/h. Hydro-pneumatisk fjädring för ökad körkomfort. Bekväm fyrhjulsstyrning för maximal manövrerbarhet.
Den största avfallsbehållaren i sin klassFlödesoptimerad rostfri avfallsbehållare med över 2 m³ volym. Möjliggör långvarigt arbete. Standard vattenåtervinningssystem med separat vattentank
Underhållsvänlig design
- Lätt att nå alla komponenter som är relevanta för rengöring och underhåll.
- Med serviceklaffar vid sidan och vridbar färskvattentank.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|VM
|Motoreffekt (kW)
|75
|Cylindervolym (cm³)
|2970
|Cylinder
|4
|Körhastighet (km/h)
|60
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|2625
|Avfallsbehållare (l)
|2500
|Vattentank ( /l)
|120 / 400
|Färskvattentank (l)
|200
|Hjulbas (mm)
|1980
|Tillåten totalvikt (kg)
|6000
|Mått (L × B × H) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Extra bekvämt säte
- Värmesystem och luftkonditionering
- Värmare
- Radio
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning
Användningsområden
- För väg- och våtrengöring, för lätta vintertjänster och transportuppgifter