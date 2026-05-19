Kärcher lägger stor vikt vid utrustning för kommunal service. Därför har vi investerat hela vår kunskap och expertis såväl som vår omfattande erfarenhet i utvecklingen av sopmaskinen MC 250. Väldesignade MC 250 erbjuder en oöverträffad rengöringsprestanda med lågt motorvarvtal, generös 2,5 m³ sopbehållarvolym, hög transporthastighet på 60 km/h och maximal körkomfort tack vare hydro-pneumatisk fjädring och enhjulsupphängning. Tillvalet luftkonditionerad stor hytt med bekväma säten och det ergonomiska arbetskonceptet med tydligt ordnad multifunktionell display i rattkransen garanterar en trivsam arbetsmiljö och hög användarvänlighet. Vår MC 250 har också fyrhjulsstyrning för utmärkt manövrerbarhet och ett effektivt vattencirkulationssystem med en separat smutsvattentank. Maskinen är lämplig för städer och kommuner av alla storlekar, är mycket lätt att underhålla och imponerar också med mycket låga avgas- och partikelutsläpp.