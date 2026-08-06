Genom att montera det mobila redskapet WRS 200 på en redskapsbärare från Kärcher kan parkförvaltningar nu specifikt eliminera ogräs på ett noggrant och miljövänligt sätt. Den väldigt kompakta konstruktionen och att den är fristående från externa vatten- och strömkällor innebär att den även kan användas i väldigt avlägsna områden samt på stigar, i parker eller platser i innerstaden. Ogräset behandlas med vatten som är 98 °C varmt – med maskinens framåtriktade stråle eller manuellt med handspolröret. Andra användningsområden som är en del av arbetet vid parkförvaltning är också möjliga: högtryckstvätt med kallt eller varmt vatten, bevattning av rabatter, buskar och träd i parker, samt effektiv borttagning av tuggummin från alla hårda underlag.