Tillbehörssats WRS 200
WRS 200 är ett mobilt redskap för markvårdmaskiner som används särskilt för inriktad ogräsborttagning med varmvatten. Kompakta mått och låg vikt.
Genom att montera det mobila redskapet WRS 200 på en redskapsbärare från Kärcher kan parkförvaltningar nu specifikt eliminera ogräs på ett noggrant och miljövänligt sätt. Den väldigt kompakta konstruktionen och att den är fristående från externa vatten- och strömkällor innebär att den även kan användas i väldigt avlägsna områden samt på stigar, i parker eller platser i innerstaden. Ogräset behandlas med vatten som är 98 °C varmt – med maskinens framåtriktade stråle eller manuellt med handspolröret. Andra användningsområden som är en del av arbetet vid parkförvaltning är också möjliga: högtryckstvätt med kallt eller varmt vatten, bevattning av rabatter, buskar och träd i parker, samt effektiv borttagning av tuggummin från alla hårda underlag.
Egenskaper och fördelar
Utformad för olika mobila användningar
- Inriktad och effektiv borttagning av ogräs med varmt vatten: med maskinens framåtriktade stråle eller manuellt med handspolröret.
- Professionellt högtryckstvätt med kallt och varmt vatten.
- Effektiv borttagning av tuggummin på hårda underlag.
Kompakt design
- Lägre risk för skador då fordonets bakände förblir synligt i spegeln vid kurvtagning eller i krökar.
- Användning i trånga och svåråtkomliga är också lätt att göra tack vare maskinens höga manöverabilitet.
- Påverkar inte maskinens bredd oavsett vilket bärfordon som används.
Låg tyngdpunkt i fordonet
- Snabb montering med kopplingstriangel i fordonets bakände för optimal viktfördelning.
- Den låga tyngdpunkten i fordonet garanterar ett bekvämt körbeteende i trafik.
- Beroende på bärfordonet finns det möjlighet till vattentankar med volym upp till 1000 liter.
Väldigt effektiv användning
- Snabbt redo att arbeta tack vare den mycket effektiva brännaren.
- Med beprövad och effektiv brännarteknik från Kärcher för låg bränsleförbrukning.
- Kraftfull högtryckspump från Kärcher för arbetstryck upp till 200 bar.
Specifikationer
Tekniska data
|Tryck (bar/MPa)
|min. 10 - upp till 200 / min. 1 - upp till 20
|Temperatur (°C)
|98 - Max. 135
|Flödeshastighet (l/min)
|28
|Bränsletyp
|diesel
|Bränsletank (l)
|20
|Dieselförbrukning, full last (l/h)
|12
|Vikt (kg)
|300
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|308,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|550 x 955 x 1290
Användningsområden
- För inriktad ogräsborttagning med varmt vatten
- För högtryckstvätt med kallt och varmt vatten
- För effektiv borttagning av tuggummin på hårda underlag
- För bevattning i parker