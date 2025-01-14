FRISK, HÄLSOSAM, STERIL LUFT – HEMMA, PÅ KONTORET, I FÖRSÄLJNINGSLOKALER, PÅ RESTAURANGER OCH HOTELL

Luftrenare AFG 100

I Kärchers luftrenare AFG 100 leds luften genom en plasma i enheten. Till skillnad från traditionella filter använder modulen sig av den elektrostatiska laddningen i små partiklar som virus, bakterier och allergener för att fånga in och förstöra dem helt utan att lämna kvar skadliga rester. Tillsammans med förfiltret för större partiklar och ytterligare ett trestegs filter som även absorberar dålig lukt avlägsnar AFG 100 upp till 99,98 % av alla oönskade smittämnen från luften i rum på upp till 100 kvadratmeter. Luften i slutna rum renas därmed mer effektivt än med HEPA-filtersystem. Om inaktiverade virus dessutom filtreras bort från luftflödet kan man skapa sterila miljöer liknande dem i operationssalar.

Resultatet är behagligt frisk och hälsosam luft som underlättar andningen inte bara för personer med allergier eller astma. På det här sättet kan man effektivt minska antalet klagomål och problem orsakade av fint damm, bakterier och liknande orenheter.