Hygienisk och noggrann rengöring med professionella ångtvättar och ångdammsugare

Professionella ångtvättar tar effektivt hand om bakterier och virus vid rengöring av väggar, golv och möbler. Ångan kommer ut ur munstycket i mycket små droppar med en maxtemperatur på 100 °C och ett maxtryck på 3–4 bar, beroende på maskintyp. Hastigheten ligger på omkring 170 km/h. Ångan når därigenom alla de vinklar och vrår som inte går att komma åt med borstar eller trasor. Detta möjliggör noggrann och hygienisk rengöring av svåråtkomliga ytor.