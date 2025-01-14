PROFESSIONELLA ÅNGTVÄTTAR OCH ÅNGDAMMSUGARE
Professionella ångtvättar och ångdammsugare är väl beprövade maskiner för desinficerande rengöring. Den höga rengöringstemperaturen gör dem en effektiv och tidsbesparande rengöringslösning för att säkerställa lämplig hygien och bekämpa skadliga bakterier och virus.
Hygienisk och noggrann rengöring med professionella ångtvättar och ångdammsugare
Professionella ångtvättar tar effektivt hand om bakterier och virus vid rengöring av väggar, golv och möbler. Ångan kommer ut ur munstycket i mycket små droppar med en maxtemperatur på 100 °C och ett maxtryck på 3–4 bar, beroende på maskintyp. Hastigheten ligger på omkring 170 km/h. Ångan når därigenom alla de vinklar och vrår som inte går att komma åt med borstar eller trasor. Detta möjliggör noggrann och hygienisk rengöring av svåråtkomliga ytor.
Ångtvättar
Hygieniska, kostnadseffektiva och miljövänliga: Professionella ångtvättar rengör alla hårda ytor utan kemiska rengöringsmedel.
Ångdammsugare
Professionella ångdammsugare lämpar sig för effektiv rengöring av alla hårda ytor. Med lämpliga tillbehör kan de även användas för riktad rengöring. De möjliggör också användning av kemikalier för förbehandling av kraftigt nedsmutsade ytor och uppsamling av den smutsiga vätskan via ett uppsugningssystem. De har dessutom egna sköljprogram för borttagning av kvarvarande smuts i sugslang och rör.
Fler rengöringsåtgärder för renlighet och hygien i offentliga miljöer.
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