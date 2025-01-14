GOLVRENGÖRING: FÖRDELAR MED MEKANISK RENGÖRING MED SKURMASKINER

Fördelar med mekanisk rengöring

Jämfört med manuell rengöring är fördelen med mekanisk rengöring att bakterierna avlägsnas permanent – till exempel genom uppsugning av smutsvattnet – och inte kan samlas i en manuell rengöringsduk. Detta minimerar risken för återkontaminering.

Den kontaktfria rengöringen minimerar också risken för kontaminering via händerna. Användning av rengöringsmaskiner förbättrar också effektiviteten: Den högre ytkapaciteten gör att större ytor kan rengöras på kortare tid.

En ytterligare fördel: Maskinernas doseringssystem gör det möjligt att tillsätta exakt mängd rengöringsmedel.

Skurmaskinerna har dessutom ett mycket högre anläggningstryck mot den yta som ska rengöras. Detta ger också ett bättre rengöringsresultat än med en mopp.