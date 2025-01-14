HETVATTENTVÄTT FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STORA YTOR

Hetvattentvätt

Med hetvattentvättar går rengöringen upp till 40 procent fortare än med högtryckstvättar med kallt vatten, främst tack vare den snabbare torkningen av rengjorda ytor. Förutom bättre resultat och snabbare rengörings- och torktider kan hetvattentvättar med en vattentemperatur på minst 85 °C ge en mätbar minskning av mängden bakterier. De rengör inte bara smuts utan är även ett effektivt medel mot bakterier och virus. Ångläget möjliggör till och med rengöring i temperaturer upp till 155 °C.

Beroende på användningsområde krävs det en högtryckstvätt där vattentryck och kvantitet kan regleras i spolhandtaget. Det gör det möjligt att arbeta hitta lämplig kombination i varje enskilt fall för att undvika att smutsen stänker tillbaka mot användaren.