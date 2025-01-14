DESINFICERANDE RENGÖRING AV HÅRDA YTOR

Regel nr 1: Ingen desinfektion utan föregående rengöring

För effektiv desinfektion, särskilt av kraftigt nedsmutsade ytor, rekommenderas att först rengöra noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Se till att alltid använda biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.