YTRENGÖRING FÖR SKYDD MOT KONTAKTSMITTA

Metoder för hygienisk rengöring

Regelbunden rengöring av ytor är särskilt viktigt, delvis för att avlägsna smuts men också för att förhindra kontaktsmitta. Användaren bör för att skydda sig alltid använda personlig skyddsutrustning och handskar.

En viktig aspekt vid ytrengöring är att byte av rengöringsdukar sker tillräckligt ofta, dvs att de byts ut och inte sänks ned i det rena vattnet igen. Detta hindrar det från att bli kontaminerat. Hygienisk rengöring kan utföras med olika metoder. Det går i princip att arbeta med förpreparerade dukar och torkdukar. För att undvika spridning av bakterier är det viktigt att rengöringsprocessens färgkodning följs strikt.