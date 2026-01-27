PartsPro Parts Cleaner PC Bio 10, 20l
Biologisk aktiv avfettningslösning som är vattenbaserad, pH-neutral, hudvänlig och utan lösningsmedel. Passar för bland annat verkstäder som vill ta bort olja, fett och annan smuts från smådelar.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|7
|Vikt (kg)
|20,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21
Produkt
- Biologiskt aktivt komponentrengöringsmedel vid stark kontaminering
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Speciellt för användning i Kärcher PC Bio-komponenttvättar.
- Skonsam mot material
- Icke-korrosivt och inte brännbart
- Klar vätska med distinkt lukt
- Koncentratets pH-värde ung. 7,5
- NTA-fri
- Utan VOC
- Utan lösningsmedel
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
- Detaljtvätt