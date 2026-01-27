PartsPro Parts Cleaner PC Bio 10, 20l

Biologisk aktiv avfettningslösning som är vattenbaserad, pH-neutral, hudvänlig och utan lösningsmedel. Passar för bland annat verkstäder som vill ta bort olja, fett och annan smuts från smådelar.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 7
Vikt (kg) 20,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 21
Produkt
  • Biologiskt aktivt komponentrengöringsmedel vid stark kontaminering
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • Speciellt för användning i Kärcher PC Bio-komponenttvättar.
  • Skonsam mot material
  • Icke-korrosivt och inte brännbart
  • Klar vätska med distinkt lukt
  • Koncentratets pH-värde ung. 7,5
  • NTA-fri
  • Utan VOC
  • Utan lösningsmedel
PartsPro Parts Cleaner PC Bio 10, 20l
PartsPro Parts Cleaner PC Bio 10, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
  • Detaljtvätt
Tillbehör