PartsPro Parts Cleaner PC Bio 20, 20l

Biologisk aktiv avfettningslösning som är vattenbaserad, pH-neutral, hudvänlig och utan lösningsmedel. Tar bort olja, fett och annan smuts från känsliga metaller som t ex aluminium, silver, titan m.m.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 8,8
Vikt (kg) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,5
Produkt
  • Biologiskt aktivt komponentrengöringsmedel vid stark kontaminering
  • Löser upp fläckar från tung olja och fett
  • Skonsam mot material
  • Icke-korrosivt och inte brännbart
  • Klar vätska med distinkt lukt
  • Koncentratets pH-värde ung. 9
  • Speciellt för användning i Kärcher PC Bio-komponenttvättar.
  • NTA-fri
  • Utan VOC
  • Utan lösningsmedel
Användningsområden
  • Detaljtvätt
Tillbehör