PartsPro Parts Cleaner PC Bio 20, 20l
Biologisk aktiv avfettningslösning som är vattenbaserad, pH-neutral, hudvänlig och utan lösningsmedel. Tar bort olja, fett och annan smuts från känsliga metaller som t ex aluminium, silver, titan m.m.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|8,8
|Vikt (kg)
|20
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,5
Produkt
- Biologiskt aktivt komponentrengöringsmedel vid stark kontaminering
- Löser upp fläckar från tung olja och fett
- Skonsam mot material
- Icke-korrosivt och inte brännbart
- Klar vätska med distinkt lukt
- Koncentratets pH-värde ung. 9
- Speciellt för användning i Kärcher PC Bio-komponenttvättar.
- NTA-fri
- Utan VOC
- Utan lösningsmedel
Användningsområden
- Detaljtvätt