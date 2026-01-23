Skurmaskin BD 50/70 R Classic

För en golvyta på upp till 2 000 m² per timme: BD 50/70 R Classic, batteridriven åkbar skurmaskin med planborste.

Extrem användarvänlighet med hjälp av färgkodade reglage är ett av det starkaste kännetecknen för vår batteridrivna åkbara skurmaskin BD 50/70 R Classic. Dess kompakta, smala konstruktion underlättar både handhavande och transport och ger en hög grad av rörlighet och smidighet. Detta gör att denna maskin från 70-litersklassen är ett mycket bra alternativ till gå-bakom-maskiner. Praktiska detaljer så som Home Base, ett upphängningssystem med krokar för transport av manuell städutrustning, eller den likaledes valbara soppåshållaren och en försopmopp kompletterar konceptet. Vänligen notera att batteri och laddare måste beställas separat.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin BD 50/70 R Classic: Enkel manövrering
Enkel manövrering
Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Skurmaskin BD 50/70 R Classic: Plandiskteknik
Plandiskteknik
Stabil konstruktion med integrerat borsthuvud Hög avverkningsgrad tack vare god skurbredd. Borstbyte via pedal
Skurmaskin BD 50/70 R Classic: Kompakt och liten design
Kompakt och liten design
Väldigt enkel att manövrera Bra överblick från förarposition. Lätt att transportera.
Tillgängligt tillbehör: försopsmopp
  • Plockar upp torr smuts vilket förbättrar rengöringseffekten.
  • Förhindrar stopp i sugskrapan.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivmotor
Arbetsbredd, borste (mm) 510
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 850
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 70 / 75
Ytkapacitet (m²/h) 2805
Praktiskt ytframförande (m²/h) 2000
Batteri (V) 24
Drifttid (h) Max. 2,5
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 13 / 20
Svängradie (mm) 1650
Vattenförbrukning (l/min) Max. 2,3
Anslutningseffekt (W) 1400
Tillåten totalvikt (kg) 345
Vikt utan tillbehör (kg) 112
Mått (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Följande ingår

  • Planskur: 1 Del(ar)
  • Sugramp, v-formad

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
Rengöringsmedel