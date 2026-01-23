Skurmaskin BD 50/70 R Classic
För en golvyta på upp till 2 000 m² per timme: BD 50/70 R Classic, batteridriven åkbar skurmaskin med planborste.
Extrem användarvänlighet med hjälp av färgkodade reglage är ett av det starkaste kännetecknen för vår batteridrivna åkbara skurmaskin BD 50/70 R Classic. Dess kompakta, smala konstruktion underlättar både handhavande och transport och ger en hög grad av rörlighet och smidighet. Detta gör att denna maskin från 70-litersklassen är ett mycket bra alternativ till gå-bakom-maskiner. Praktiska detaljer så som Home Base, ett upphängningssystem med krokar för transport av manuell städutrustning, eller den likaledes valbara soppåshållaren och en försopmopp kompletterar konceptet. Vänligen notera att batteri och laddare måste beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Enkel manövreringSjälvförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
PlandiskteknikStabil konstruktion med integrerat borsthuvud Hög avverkningsgrad tack vare god skurbredd. Borstbyte via pedal
Kompakt och liten designVäldigt enkel att manövrera Bra överblick från förarposition. Lätt att transportera.
Tillgängligt tillbehör: försopsmopp
- Plockar upp torr smuts vilket förbättrar rengöringseffekten.
- Förhindrar stopp i sugskrapan.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|70 / 75
|Ytkapacitet (m²/h)
|2805
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2000
|Batteri (V)
|24
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Svängradie (mm)
|1650
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,3
|Anslutningseffekt (W)
|1400
|Tillåten totalvikt (kg)
|345
|Vikt utan tillbehör (kg)
|112
|Mått (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Magnetventil
- 2-tanksystem