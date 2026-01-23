Extrem användarvänlighet med hjälp av färgkodade reglage är ett av det starkaste kännetecknen för vår batteridrivna åkbara skurmaskin BD 50/70 R Classic. Dess kompakta, smala konstruktion underlättar både handhavande och transport och ger en hög grad av rörlighet och smidighet. Detta gör att denna maskin från 70-litersklassen är ett mycket bra alternativ till gå-bakom-maskiner. Praktiska detaljer så som Home Base, ett upphängningssystem med krokar för transport av manuell städutrustning, eller den likaledes valbara soppåshållaren och en försopmopp kompletterar konceptet. Vänligen notera att batteri och laddare måste beställas separat.