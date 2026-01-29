Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera, även i hissar. Som en följd är denna överkomliga grundmodell som drivs med kraftfulla 105 Ah-batterier ett verkligt alternativ till konventionella gå-bakommaskiner. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Den är lätt att använda tack vare färgkodade reglage. Detta, tillsammans med många andra smarta användbara detaljer gör den till en vinnande produkt. Det standardmässiga Home Base för transport av manuella rengöringsverktyg kan utrustas med krokar på detta sätt. Dessutom finns en sopsäckshållare och och försopsmopp tillgängliga som extra tillbehör.