Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack
Lättanvänd, lättmanövrerad, batteridriven BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbar kombiskurmaskin med planborste. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas.
Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera, även i hissar. Som en följd är denna överkomliga grundmodell som drivs med kraftfulla 105 Ah-batterier ett verkligt alternativ till konventionella gå-bakommaskiner. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Den är lätt att använda tack vare färgkodade reglage. Detta, tillsammans med många andra smarta användbara detaljer gör den till en vinnande produkt. Det standardmässiga Home Base för transport av manuella rengöringsverktyg kan utrustas med krokar på detta sätt. Dessutom finns en sopsäckshållare och och försopsmopp tillgängliga som extra tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Enkel manövreringSjälvförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
PlandiskteknikStabil konstruktion med integrerat borsthuvud Hög avverkningsgrad tack vare god skurbredd. Borstbyte via pedal
Kompakt och liten designVäldigt enkel att manövrera Bra överblick från förarposition. Lätt att transportera.
Tillgängligt tillbehör: försopsmopp
- Plockar upp torr smuts vilket förbättrar rengöringseffekten.
- Hjälper till att förebygga igensättningar i sugkanalen.
Litiumjonbatterier finns som tillval
- Tidsbesparande: Kan laddas fullt på två timmar, beroende på batteriladdaren. Kan även fyllas på mellan fulladdningar.
- Livslängden är flera gånger längre än blysyra- eller gelbatterier.
- Istället för de vanliga 80 % som ges av konventionella batterier kan det använda batteriets hela kapacitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|900
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|70 / 75
|Ytkapacitet (m²/h)
|2805
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2000
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Svängradie (mm)
|1650
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Anslutningseffekt (W)
|1400
|Tillåten totalvikt (kg)
|345
|Vikt utan tillbehör (kg)
|100
|Mått (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Batteri och laddare ingår
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Kärcher färg- och driftkoncept
Videos
Användningsområden
- Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö