Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack

Lättanvänd, lättmanövrerad, batteridriven BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbar kombiskurmaskin med planborste. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas.

Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera, även i hissar. Som en följd är denna överkomliga grundmodell som drivs med kraftfulla 105 Ah-batterier ett verkligt alternativ till konventionella gå-bakommaskiner. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Den är lätt att använda tack vare färgkodade reglage. Detta, tillsammans med många andra smarta användbara detaljer gör den till en vinnande produkt. Det standardmässiga Home Base för transport av manuella rengöringsverktyg kan utrustas med krokar på detta sätt. Dessutom finns en sopsäckshållare och och försopsmopp tillgängliga som extra tillbehör.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Enkel manövrering
Enkel manövrering
Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Plandiskteknik
Plandiskteknik
Stabil konstruktion med integrerat borsthuvud Hög avverkningsgrad tack vare god skurbredd. Borstbyte via pedal
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Kompakt och liten design
Kompakt och liten design
Väldigt enkel att manövrera Bra överblick från förarposition. Lätt att transportera.
Tillgängligt tillbehör: försopsmopp
  • Plockar upp torr smuts vilket förbättrar rengöringseffekten.
  • Hjälper till att förebygga igensättningar i sugkanalen.
Litiumjonbatterier finns som tillval
  • Tidsbesparande: Kan laddas fullt på två timmar, beroende på batteriladdaren. Kan även fyllas på mellan fulladdningar.
  • Livslängden är flera gånger längre än blysyra- eller gelbatterier.
  • Istället för de vanliga 80 % som ges av konventionella batterier kan det använda batteriets hela kapacitet.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivmotor
Arbetsbredd, borste (mm) 510
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 900
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 70 / 75
Ytkapacitet (m²/h) 2805
Praktiskt ytframförande (m²/h) 2000
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Drifttid (h) Max. 2,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 13 / 20
Svängradie (mm) 1650
Vattenförbrukning (l/min) Max. 2,3
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 66
Anslutningseffekt (W) 1400
Tillåten totalvikt (kg) 345
Vikt utan tillbehör (kg) 100
Mått (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Följande ingår

  • Planskur: 1 Del(ar)
  • Batteri
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramp, v-formad

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Kärcher färg- och driftkoncept
Användningsområden
  • Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
  • Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö
Tillbehör
