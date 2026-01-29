Skurmaskin BD 43/25 C Bp Pack

BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör det optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga.

Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftsstopp är borttaget eller utbytt mot en mekanisk lösning. Till exempel så istället för en elektrisk knapp på en display hittar ni en metallarm som man trampar på. Det krävs vilja för att få den här arbetshästen att krångla. 17’’ eller 43 centimeter som man också kan säga är en bredd som är “lagom” för det mesta. 25 liter vatten räcker länge och tar lite tid att återfylla. Optimal basmaskin för de flesta städuppdrag.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin BD 43/25 C Bp Pack: Robusta samt pålitliga kontrollfunktioner
Byggd för daglig användning Robust, hållbar och pålitlig maskin
Skurmaskin BD 43/25 C Bp Pack: Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelen
Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Magnetventil för automatiskt stopp av vattnet efter att dödmansgreppet har släppts upp. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Skurmaskin BD 43/25 C Bp Pack: Liten, kompakt maskin
Mycket lättmanövrerad och enkel att använda. Väldigt god sikt över ytorna som ska rengöras.
Stort batteriutrymme för alla typer av standardbatterier
  • Öppet och tillgängligt batteriutrymme för skifte av batterier
  • Även lämpad för flerskiftsanvändning.
Bekvämt Homebase-system
  • Tillval i form av krokar, moppfästen, behållare m.m.
  • Ytterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen.
Prisvärd instegsmodell i 25 liters klassen
  • Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
  • Avskalad ned till de betydande funktionerna
Gula tydigt markerade reglage
Inklusive 76 Ah batteri och separat batteriladdare
  • Enkel att ladda i alla vanliga vägguttag
  • Används batteridriven utan risk för olyckor på grund av nätsladdar som ligger i vägen
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivning av borsten
Arbetsbredd, borste (mm) 430
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 750
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 25 / 25
Ytkapacitet (m²/h) 1720
Praktiskt ytframförande (m²/h) 860
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 24 / 76
Drifttid (h) Max. 2
Uppladdningstid (h) cirka 8,7
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 230 / 50 - 60
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vattenförbrukning (l/min) Max. 2,7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 66
Anslutningseffekt (W) 1100
Färg antracit
Tillåten totalvikt (kg) 115
Vikt utan tillbehör (kg) 40
Mått (L × B × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Följande ingår

  • Planskur: 1 Del(ar)
  • Batteri
  • Laddare
  • Sugramp, v-formad

Standardutrustning

  • 2-tanksystem
Skurmaskin BD 43/25 C Bp Pack
