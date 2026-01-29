Skurmaskin BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör det optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga.
Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftsstopp är borttaget eller utbytt mot en mekanisk lösning. Till exempel så istället för en elektrisk knapp på en display hittar ni en metallarm som man trampar på. Det krävs vilja för att få den här arbetshästen att krångla. 17’’ eller 43 centimeter som man också kan säga är en bredd som är “lagom” för det mesta. 25 liter vatten räcker länge och tar lite tid att återfylla. Optimal basmaskin för de flesta städuppdrag.
Egenskaper och fördelar
Robusta samt pålitliga kontrollfunktionerByggd för daglig användning Robust, hållbar och pålitlig maskin
Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelenSjälvförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Magnetventil för automatiskt stopp av vattnet efter att dödmansgreppet har släppts upp. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Liten, kompakt maskinMycket lättmanövrerad och enkel att använda. Väldigt god sikt över ytorna som ska rengöras.
Stort batteriutrymme för alla typer av standardbatterier
- Öppet och tillgängligt batteriutrymme för skifte av batterier
- Även lämpad för flerskiftsanvändning.
Bekvämt Homebase-system
- Tillval i form av krokar, moppfästen, behållare m.m.
- Ytterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen.
Prisvärd instegsmodell i 25 liters klassen
- Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
- Avskalad ned till de betydande funktionerna
Gula tydigt markerade reglage
Inklusive 76 Ah batteri och separat batteriladdare
- Enkel att ladda i alla vanliga vägguttag
- Används batteridriven utan risk för olyckor på grund av nätsladdar som ligger i vägen
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|430
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|750
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|25 / 25
|Ytkapacitet (m²/h)
|1720
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|860
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 76
|Drifttid (h)
|Max. 2
|Uppladdningstid (h)
|cirka 8,7
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Anslutningseffekt (W)
|1100
|Färg
|antracit
|Tillåten totalvikt (kg)
|115
|Vikt utan tillbehör (kg)
|40
|Mått (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Laddare
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- 2-tanksystem