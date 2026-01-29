Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftsstopp är borttaget eller utbytt mot en mekanisk lösning. Till exempel så istället för en elektrisk knapp på en display hittar ni en metallarm som man trampar på. Det krävs vilja för att få den här arbetshästen att krångla. 17’’ eller 43 centimeter som man också kan säga är en bredd som är “lagom” för det mesta. 25 liter vatten räcker länge och tar lite tid att återfylla. Optimal basmaskin för de flesta städuppdrag.