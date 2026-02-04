Omfattande utrustning, extremt robusta material, utmärkt översikt och ett intuitivt driftkoncept: Vår självgående skurtorkarmaskin BD 80/100 W Bp Pack Classic vet hur man imponerar i alla situationer. Ett kraftfullt batteri finns redan inbyggt, batteriladdaren medföljer och en anslutning till Kärcher Fleet, systemet för hantering av maskinparker, ingår också som standard. Den stora tanken på 100 liter, den kraftfulla drivmotorn, en arbetsbredd på 80 cm, liksom transport- och rengöringshastighet som kan ställas in steglöst upp till 5 km/h, vilket möjliggör långa, oavbrutna tillämpningar och en ytkapacitet på 4800 m² i timmen. Komponenter som utsätts för stora påfrestningar, såsom sugrampen och skivborsthuvudet är tillverkade av slitstark gjuten aluminium så att de klarar även tuffa förhållanden. Skivborstarnas anläggningstryck kan ställas in manuellt när du behöver ta bort hårt sittande smuts. Och sist men inte minst, den integrerade Home Base-adaptern gör att annan rengöringsutrustning kan transporteras, vilket ökar maskinkonceptets effektivitet ytterligare.