Skurmaskin BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Den mångsidiga, robusta och effektiva skurmaskinen BD 80/100 W Classic Bp Pack är extremt enkel att använda. Kommer med 170Ah batteri och möjlighet till Kärcher Fleet uppkoppling.
Omfattande utrustning, extremt robusta material, utmärkt översikt och ett intuitivt driftkoncept: Vår självgående skurtorkarmaskin BD 80/100 W Bp Pack Classic vet hur man imponerar i alla situationer. Ett kraftfullt batteri finns redan inbyggt, batteriladdaren medföljer och en anslutning till Kärcher Fleet, systemet för hantering av maskinparker, ingår också som standard. Den stora tanken på 100 liter, den kraftfulla drivmotorn, en arbetsbredd på 80 cm, liksom transport- och rengöringshastighet som kan ställas in steglöst upp till 5 km/h, vilket möjliggör långa, oavbrutna tillämpningar och en ytkapacitet på 4800 m² i timmen. Komponenter som utsätts för stora påfrestningar, såsom sugrampen och skivborsthuvudet är tillverkade av slitstark gjuten aluminium så att de klarar även tuffa förhållanden. Skivborstarnas anläggningstryck kan ställas in manuellt när du behöver ta bort hårt sittande smuts. Och sist men inte minst, den integrerade Home Base-adaptern gör att annan rengöringsutrustning kan transporteras, vilket ökar maskinkonceptets effektivitet ytterligare.
Egenskaper och fördelar
Delar som utsätts för stora påfrestningar såsom sugramp och borsthuvud är tillverkade av högkvalitativ aluminium
- Robust maskinkoncept för tuffa arbetsförhållanden med låg felfrekvens.
- Även utvecklad för applikationer under svåra förhållanden.
Borstarnas anläggningstryck kan justeras i 2 steg
- Kan vid behov höjas manuellt från standardvärdet 40 kg till 68 kg.
- Lägre anläggningstryck för lättare nedsmutsning eller på känsliga golv.
- Högre anläggningstryck för hårt sittande smuts eller för borttagning av beläggning.
Effektiv och kraftfull drivmotor på 300 watt
- Gör även att maskinen enkelt tar sig upp för backar och gör att användaren sparar energi.
- Körhastigheten kan justeras via den lättillgängliga potentiometern.
Färgade, väl synliga drivdelar
- Färgkodade drivelement förenklar driften och förkortar utbildningstiden på maskinen.
Smart Home Base-system
- Alternativ för fastsättning av manuell rengöringsutrustning, som krokar, behållare, mopp, osv.
Prisvärd maskin från det klassiska sortimentet
- Enastående valuta för pengarna.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|810
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1090
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|100 / 100
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 4000
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2400
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Drifttid (h)
|Max. 3
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Svängradie (mm)
|1650
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1900
|Tillåten totalvikt (kg)
|435
|Vikt utan tillbehör (kg)
|110,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramp, böjd form
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
Videos
Användningsområden
- Perfekt för underhållsrengöring i detaljhandeln, hemmafixarbutiker, köpcentrum, industri, flygplatser.