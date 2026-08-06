polermaskin BDP 43/400 C
Tack vare varvtalet på 400 varv per minut imponerar vår bekväma och kraftfulla singelskurmaskijn BDP 43/400 C med snabba och grundliga arbetsresultat för rengöring och polering.
Perfekt för snabb och grundlig rengöring och polering av hårda och elastiska golvbeläggningar: Vår bekväma och kraftfulla singelskur/polermaskin BDP 43/400 C imponerar med en hög rotationshastighet på 400 varv per minut samtidigt som den har låg driftstörning. Dessutom kan polermaskinen också användas för att applicera vårdprodukter på trägolv. För att förhindra eventuell dammspridning vid arbete finns en lättmonterad sugenhet inklusive ring som tillval. Rondellhållaren ingår som standard.
Egenskaper och fördelar
Snabb singelskur med hög hastighet på 400 varv per minut
- Väldigt tyst med hög avverkningsgrad
- För perfekt polering
Integrerad strömutgång
- För anslutning av en sugenhet, vilket minskar damm.
- Ingen förlängningssladd behövs vilket ökar effektiviteten
Stora hjul
- Enkel att transportera, även längre sträckor
- Kan enkelt bäras i trappor
- Kan också transporteras i parkeringsposition
Ultratyst
- Kan även användas i ljudkänsliga miljöer (t.ex. hotell, sjukhus eller kontor)
Mycket lågt däck
- Når under möbler och element
Omfattande utbud av tillbehör
- Tillbehör anpassade till olika applikationer, t.ex. borstar i olika hårdhetsgrader, rondellhållare, olika rondeller, sugenhet, osv.
- Systematisk rengöring: Idealiska tillbehör för alla användningsområden
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|400
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|22
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|55
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|33,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|620 x 430 x 1230
Följande ingår
- Rondellhållare
Standardutrustning
- Tank (tillval): 12 l
- Eldrift
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Användningsområden
- Lämplig för användning på hårda och elastiska golvytor