Perfekt för snabb och grundlig rengöring och polering av hårda och elastiska golvbeläggningar: Vår bekväma och kraftfulla singelskur/polermaskin BDP 43/400 C imponerar med en hög rotationshastighet på 400 varv per minut samtidigt som den har låg driftstörning. Dessutom kan polermaskinen också användas för att applicera vårdprodukter på trägolv. För att förhindra eventuell dammspridning vid arbete finns en lättmonterad sugenhet inklusive ring som tillval. Rondellhållaren ingår som standard.