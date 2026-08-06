Singelskurmaskin BDS 43/ Orbital C
Kraftfull, robust och flexibel: vår nya orbiterande singelskurmaskin BDS 43 / Orbital C med kombinerad orbiterande och roterande skurrörelse för maximal rengöringseffekt.
Maximal rengöringseffektivitet, många användningsområden, användarvänligt handhavande: Vår nya orbiterande singelskurmaskin BDS 43 / Orbital C imponerar särskilt inom lokalvård oavsett om det är i ett kontor, i en butik, i ett sjukhus, på en fabrik eller i en skola. Med innovativ teknologi kombinerar maskinen både orbiterande och roterande rörelse till en konstant vibration som ger möjligheter inom en väldigt varierande palett av ytor. Allt från djuprengöring via polering och kristallisering tillbaka till polishborttagning. Med en arbetsbredd på 43 centimeter kan den arbeta även i trångt möblerade miljöer.
Egenskaper och fördelar
Enkel och intuitiv driftSmidig och enkel hantering. Mycket god balans och tyst drift Underlättar för att undvika manuella misstag.
Vändbart handtag för omvänt körlägeÖkar borsttrycket från 38 upp till 55 kilo. Hög rengöringseffekt även i svåra miljöer. Lätthanterad även i trånga utrymmen.
90° vändbart huvudMöjliggör enkelt och snabbt byte av rondell. Ökar komforten och undviker våta rondeller mot golvytan.
Orbiterande rörelse
- Utmärkt rengöringsresultat med upp till 50% förkortad rengöringstid.
- Överlägset rengöringsresultat på alla golvtyper.
- Kortare rengörings- och utbildningstid.
Kraftfull motor
- Extremt robust och hållbar design
- Kraftfull för många tillämpningar.
- Låga drift- och servicekostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|430
|Arbetshöjd (mm)
|100
|Motorvärde för borstmotor (l)
|12
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|60
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|38 - 55
|Oscilleringar (O/min)
|1500
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|54
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|52,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Följande ingår
- Tank: 12 l
- Rondellhållare
Standardutrustning
- Eldrift
Videos
Användningsområden
- Idealisk för kontor, tillverkningsanläggningar, butiker, hotell, matsalar, sjukhus och skolor