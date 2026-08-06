Maximal rengöringseffektivitet, många användningsområden, användarvänligt handhavande: Vår nya orbiterande singelskurmaskin BDS 43 / Orbital C imponerar särskilt inom lokalvård oavsett om det är i ett kontor, i en butik, i ett sjukhus, på en fabrik eller i en skola. Med innovativ teknologi kombinerar maskinen både orbiterande och roterande rörelse till en konstant vibration som ger möjligheter inom en väldigt varierande palett av ytor. Allt från djuprengöring via polering och kristallisering tillbaka till polishborttagning. Med en arbetsbredd på 43 centimeter kan den arbeta även i trångt möblerade miljöer. Denna version har integrerade spraymunstycken vilket gör att den även kan användas för rengöring av textila golvytor.