Singelskurmaskin BDS 43/ Orbital C Spray
Vår orbiterande singelskurmaskin BDS 43 / Orbital C med kombinerad orbiterande och roterande skurrörelse passar även för djuprengöring av textila golv tack vare integrerade spraymunstycken.
Maximal rengöringseffektivitet, många användningsområden, användarvänligt handhavande: Vår nya orbiterande singelskurmaskin BDS 43 / Orbital C imponerar särskilt inom lokalvård oavsett om det är i ett kontor, i en butik, i ett sjukhus, på en fabrik eller i en skola. Med innovativ teknologi kombinerar maskinen både orbiterande och roterande rörelse till en konstant vibration som ger möjligheter inom en väldigt varierande palett av ytor. Allt från djuprengöring via polering och kristallisering tillbaka till polishborttagning. Med en arbetsbredd på 43 centimeter kan den arbeta även i trångt möblerade miljöer. Denna version har integrerade spraymunstycken vilket gör att den även kan användas för rengöring av textila golvytor.
Egenskaper och fördelar
Enkel och intuitiv driftSmidig och enkel hantering. Mycket god balans och tyst drift Underlättar för att undvika manuella misstag.
Vändbart handtag för omvänt körlägeÖkar borsttrycket från 38 upp till 55 kilo. Hög rengöringseffekt även i svåra miljöer. Lätthanterad även i trånga utrymmen.
Integrerade, justerbara spraymunstyckenFör en exakt vattendistribution och hög avverkningsgrad Utmärkt rengöringsresultat med kort torktid
Orbiterande rörelse
- Utmärkt rengöringsresultat med upp till 50% förkortad rengöringstid.
- Överlägset rengöringsresultat på alla golvtyper.
- Kortare rengörings- och utbildningstid.
90° vändbart huvud
- Möjliggör enkelt och snabbt byte av rondell.
- Ökar komforten och undviker våta rondeller mot golvytan.
Kraftfull motor
- Extremt robust och hållbar design
- Kraftfull för många tillämpningar.
- Låga drift- och servicekostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|430
|Arbetshöjd (mm)
|100
|Motorvärde för borstmotor (l)
|12
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|60
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|38 - 55
|Oscilleringar (O/min)
|1500
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|54,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Följande ingår
- Tank: 12 l
- Rondellhållare
Standardutrustning
- Eldrift
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Användningsområden
- Idealisk för kontor, tillverkningsanläggningar, butiker, hotell, matsalar, sjukhus och skolor