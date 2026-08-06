KM 100/120 R Bp Pack 4 SB åkbara sopmaskiner är extremt robusta mellanstora åkbara sopmaskiner för olika städuppgifter med högbehållartömning för både inomhus- och utomhusområden. Med fyra sidoborstar fördubblas den maximala ytprestandan. Den generösa arbetsbredden gör det möjligt att sopa ända upp till kanten, även på fallande kanter. Säkerhet tillhandahålls genom den stora laterala överhänget av de utdragbara sidoborstarna som sparar plats. Den flytande huvudborsten säkerställer ett utmärkt rengöringsresultat, även vid maximal arbetshastighet på 6 km/h. Den stora avfallbehållaren kan hydrauliskt höjas upp till 1,5 meter för enkel avfallshantering. Det beprövade rundfilter systemet med stort filterområde (6 m²) och automatisk filterrengöring möjliggör dammfri sopning vid alla tillfällen och ger tillförlitlig renlighet. Förarstolen på åkbara sopmaskinen kan justeras ergonomiskt för god allroundsikt. Alla arbetsrelaterade element är tydligt ordnade och lätta att komma åt. Underhållsrelaterade delar som filter och borste är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg.