Sopmaskin KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Den utsläppsfria KM 100/120 R Bp Pack 4SB åkbara sopmaskinen med hydraulisk högbehållartömning, rundfilter system och extra stor arbetsyta tack vare 4 sidoborstar. För säkerhet och komfort.
KM 100/120 R Bp Pack 4 SB åkbara sopmaskiner är extremt robusta mellanstora åkbara sopmaskiner för olika städuppgifter med högbehållartömning för både inomhus- och utomhusområden. Med fyra sidoborstar fördubblas den maximala ytprestandan. Den generösa arbetsbredden gör det möjligt att sopa ända upp till kanten, även på fallande kanter. Säkerhet tillhandahålls genom den stora laterala överhänget av de utdragbara sidoborstarna som sparar plats. Den flytande huvudborsten säkerställer ett utmärkt rengöringsresultat, även vid maximal arbetshastighet på 6 km/h. Den stora avfallbehållaren kan hydrauliskt höjas upp till 1,5 meter för enkel avfallshantering. Det beprövade rundfilter systemet med stort filterområde (6 m²) och automatisk filterrengöring möjliggör dammfri sopning vid alla tillfällen och ger tillförlitlig renlighet. Förarstolen på åkbara sopmaskinen kan justeras ergonomiskt för god allroundsikt. Alla arbetsrelaterade element är tydligt ordnade och lätta att komma åt. Underhållsrelaterade delar som filter och borste är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg.
Egenskaper och fördelar
Hög produktivitetUtmärkt sopresultat tack vare den flytande huvudborsten Stor sopbehållarkapacitet (120L) för långa arbetspass utan avbrott Robust design och beprövade komponenter minimerar risken för ställtid
Extra stor arbetsbreddDubblar avverkningsgraden Säker sopning på lutande kanter tack vare ett stort lateralt överhäng Sidoborstar går att fälla in för transport genom trånga passager
Stor filteryta med automatisk filterskakfunktionAutomatisk filterrengöring i fem-minutersintervall samt vid avstängning Effektiv filterrengöring av det 6m² stora filtret fördubblar livslängden I princip dammfri, kontinuerling sopning oavsett mängden damm och smuts
Stor filteryta
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Alla viktiga funktioner och slitdelar är lätta att kontrollera och byta ut utan behov av verktyg
- Smart huvkoncept för enkelt åtkomst till alla maskinens komponenter
Specifikationer
Tekniska data
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (V)
|24
|Drivning
|Elektrisk
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|13800
|Arbetsbredd (mm)
|730
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1000
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1270
|Batterikapacitet (Ah)
|240
|Batterispänning (V)
|24
|Drifttid (h)
|3
|Avfallsbehållare (l)
|120
|Max. lutning (%)
|12
|Arbetshastighet (km/h)
|6
|Filteryta (m²)
|6
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|985
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|987
|Mått (L × B × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Följande ingår
- Rundfilter i polyester
- Hjul, luftfyllda däck
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Automatisk filterrengöring
- Flytande huvudsopvals
- Servostyrning
- Reglering av sugvolymen
- Grovsmutslucka
- Översopsprincip
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Hydraulisk hög behållartömning
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Timräknare
- Sopfunktion, kan stängas av
- Sidoborste, automatisk utfällbar
- Home Base, fästmöjlighet
Användningsområden
- Perfekt för rengöring av till exempel tåg och bussperronger
- Den är även idealiskt lämpad för logistikverksamheter, t.ex. för att rengöra lager
- För snabb underhållsrengöring av bilparkeringar